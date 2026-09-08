La Casa Blanca retira de su página un juego tipo Tetris llamado "Construye el muro"

La Casa Blanca lanzó Trump Arcade donde los usuarios pueden construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera ( CASA BLANCA X )

La Casa Blanca retiró el martes de su página web un juego al estilo Tetris llamado "Build the Wall" (Construye el muro), cuatro días después de que la empresa creadora de este clásico videojuego advirtió que se toma muy en serio las infracciones de derechos de autor.

El juego de apilar bloques le pedía a los jugadores "proteger la frontera de una horda que se acerca".

El martes, el juego ya no estaba disponible en whitehouse.gov/arcade.

El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados y ha actuado con agresividad para llevar a cabo deportaciones.

Reacción de Tetris Company

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP sobre por qué se retiró el título.

Tetris Company dijo a la AFP el viernes que no tuvo ninguna participación en la creación del juego.

"Tetris Company no participó en la creación de 'Build the Wall' y no autorizó ni otorgó licencia de la marca Tetris ni de su propiedad intelectual para el juego", señaló.

Añadió que "actualmente está revisando el asunto" cuando se le preguntó si consideraba emprender acciones legales.

"En Tetris creemos en el poder de conexión y de unir a las personas, no dividirlas", escribió la empresa en X.

El juego, lanzado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca, generó condenas por sus temas racistas y preguntas sobre posibles vulneraciones de derechos de autor.