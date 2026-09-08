Municipios de Connecticut instalan cámaras con IA en autobuses escolares pese a dudas sobre privacidad

Varios municipios de Connecticut están instalando cámaras con inteligencia artificial en autobuses escolares para identificar a conductores que rebasan ilegalmente los vehículos cuando tienen activadas las luces rojas y el brazo de parada, una medida que genera preocupación entre residentes que cuestionan el uso y almacenamiento de las imágenes.

Más de media docena de municipios, entre ellos Vernon, Bridgeport, Danbury, Shelton, Stratford, North Haven y New Haven, han contratado a la empresa BusPatrol para instalar estos sistemas en sus flotas de autobuses escolares.

Las cámaras registran a los conductores que pasan junto a un autobús detenido con las luces de advertencia encendidas. Técnicos de la compañía revisan los incidentes y entregan las grabaciones a las autoridades locales.

A diferencia de otros sistemas de reconocimiento automático de matrículas, como los operados por Flock Safety, las cámaras de BusPatrol no vigilan de manera continua las carreteras. Un portavoz de la empresa explicó que se activan "solo cuando un autobús escolar se detiene con las luces de advertencia y el brazo de parada activados".

En New Haven, donde la tecnología fue instalada en más de 300 autobuses a principios de este año, las cámaras ya han registrado alrededor de 12,000 incidentes.

En Vernon, el jefe de Policía, Marc Petruzzi, dijo que las cámaras fueron instaladas con el objetivo de evitar futuras tragedias.

"Adelantar un autobús escolar detenido es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un conductor", dijo en una conferencia de prensa en la que anunció la iniciativa.

Durante los primeros tres días del programa en Vernon, las cámaras de BusPatrol captaron a casi 100 conductores rebasando autobuses escolares, según David Owens, portavoz del municipio.

Una tecnología que genera dudas

Aunque las autoridades defienden el sistema como una herramienta para mejorar la seguridad de los estudiantes, algunos residentes de Connecticut cuestionan la cantidad de cámaras instaladas y, especialmente, la forma en que las imágenes pueden almacenarse y compartirse.

"Creo que las cámaras con inteligencia artificial en los autobuses escolares deberían prohibirse, al igual que todas las cámaras con inteligencia artificial en el estado y en el país", dijo Dan Piper, organizador del Comité de Defensa de las Libertades Civiles de Connecticut y profesor en el área de Hartford.

Piper expresó preocupación por la posibilidad de que las grabaciones sean compartidas con agencias federales de inmigración o vinculadas con otras bases de datos que utilizan inteligencia artificial para labores de vigilancia.

"Cuando alguien me dice que vamos a tener más cámaras conectadas a bases de datos privadas que utilizan inteligencia artificial para buscar personas, sabemos que esas empresas están compartiendo esa información", dijo Piper.

BusPatrol sostiene que sus sistemas están regulados por las autoridades del estado donde son instalados.

«BusPatrol conserva la información solo durante el tiempo necesario para la revisión policial o según lo exija la ley, y la elimina una vez que la infracción se resuelve definitivamente. Por defecto, todos los datos pertenecen al distrito escolar», declaró un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Connecticut y las cámaras de vigilancia

Rebasar un autobús escolar detenido es ilegal en Connecticut desde hace décadas, pero las autoridades han tenido dificultades para hacer cumplir la norma. Cada año, miles de conductores pasan junto a autobuses escolares sin respetar las señales de parada.

Durante los últimos seis años, 12 personas han muerto y otras 23 han resultado gravemente heridas en accidentes relacionados con autobuses escolares en Connecticut, según Josh Morgan, director de comunicaciones del Departamento de Transporte.

Sin embargo, no está claro cuántos de esos accidentes estuvieron relacionados con conductores que rebasaron un autobús mientras tenía las luces intermitentes encendidas.

La legislación estatal establece multas de cientos de dólares por esta infracción. En 2011, Connecticut autorizó a los departamentos de Policía y a los distritos escolares a instalar cámaras en los autobuses para documentar estos casos y utilizar las imágenes como evidencia.

La multa por una primera infracción detectada por un agente es de 450 dólares. En 2024, los legisladores modificaron la ley para permitir que los municipios autoricen sistemas de videovigilancia mediante ordenanzas y establecieron en 250 dólares la multa por una primera infracción captada por una cámara.

Connecticut, entre los estados con más cámaras ALPR

El debate sobre las cámaras en los autobuses ocurre mientras aumenta el uso de sistemas de reconocimiento automático de matrículas, conocidos como ALPR, en Connecticut.

Según DeFlock, una empresa que rastrea la instalación de estos dispositivos, Connecticut se ha convertido rápidamente en el estado de Nueva Inglaterra con más cámaras ALPR per cápita. Municipios y empresas han instalado cerca de 800 cámaras de este tipo en el estado.

La preocupación aumentó después de un reportaje de CT Insider que reveló que las cámaras ALPR de Connecticut habían sido consultadas miles de veces por agencias de otros estados encargadas de hacer cumplir las leyes federales de inmigración y las leyes estatales relacionadas con el aborto.

En los últimos meses, residentes de distintas comunidades han acudido a reuniones municipales para expresar su rechazo a una tecnología que, según temen, podría ser utilizada por agencias federales o autoridades de otros estados.

Piper es uno de ellos.

"En las reuniones del ayuntamiento, preguntamos: ¿Tienen datos que demuestren que la instalación de las cámaras redujo la delincuencia? Y nunca pueden responder afirmativamente", afirmó.

Un portavoz de Flock Safety declaró recientemente a Connecticut Public que al menos la mitad de los departamentos de Policía del estado utilizan alguno de los servicios de la compañía, incluidos lectores de matrículas y drones. En un correo electrónico enviado a The Connecticut Mirror, el portavoz declinó comentar cuántas cámaras de la empresa están instaladas en Connecticut.

El gobernador pidió una pausa

El debate también llegó al gobierno estatal. El mes pasado, el gobernador Ned Lamont pidió una pausa de 30 días en la instalación de nuevos lectores automáticos de matrículas mientras el Consejo de Normas y Capacitación para Oficiales de Policía de Connecticut prepara directrices sobre la retención y el intercambio de datos.

La solicitud contempla dispositivos de seguridad utilizados para controlar el tráfico en zonas escolares, cámaras de control de velocidad en zonas de obras, sistemas ALPR fijos y drones.

Sin embargo, las directrices no mencionaron específicamente las cámaras instaladas en autobuses escolares.

Cathryn Vaulman, portavoz del gobernador, dijo en un correo electrónico que la pausa permitiría "tiempo para evaluar posibles lagunas en nuestras protecciones legales existentes y para dar a los municipios, la policía y la industria la oportunidad de comunicar los tipos de tecnología de video y los casos de uso de manera más efectiva".

Mientras las autoridades locales avanzan con los sistemas instalados en autobuses escolares, Connecticut mantiene abierto el debate sobre hasta dónde debe llegar el uso de cámaras con inteligencia artificial para mejorar la seguridad y dónde deben establecerse límites para proteger la privacidad de los residentes.