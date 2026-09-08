Embajada de EE. UU. en RD pide denunciar a quienes utilicen visas para realizar "turismo de parto"

Turismo de parto: una mujer embarazada sostiene una maleta y un bulto de mano. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana volvió a pronunciarse este martes contra el llamado "turismo de parto" y subrayó que esta práctica no está permitida, por lo que instó a quienes tengan información sobre personas que hayan utilizado su visa para fines no autorizados a reportarlo a su Unidad de Fraude.

"Si sospecha que una persona ha dado información falsa sobre el propósito de su viaje para realizar turismo de nacimiento, puede reportarlo, junto con cualquier evidencia que lo respalde", indicó la embajada estadounidense en su columna semanal "Pregúntale al cónsul".

Las denuncias pueden enviarse a la Unidad de Fraude de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo a través del correo electrónico [SDO-Fraud@state.gov](mailto:SDO-Fraud@state.gov).

Consecuencias

De acuerdo con la definición de la misión diplomática, el turismo de parto se refiere a los viajes realizados a Estados Unidos con el "propósito principal" de dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para el hijo. La embajada reiteró que esta práctica "no está permitida".

También advirtió que los oficiales consulares están facultados para rechazar una solicitud de visa "si tienen razones para creer" que la intención del solicitante es viajar a Estados Unidos para que su hijo nazca en territorio estadounidense y obtener así la ciudadanía por nacimiento.

La embajada recordó además que cualquier visa obtenida mediante fraude o a través de una declaración falsa hecha de manera intencional puede ser revocada.

Asimismo, indicó que las personas que hayan ocultado o tergiversado el verdadero propósito de su viaje pueden quedar impedidas de obtener una visa en el futuro, conforme a las leyes de inmigración de Estados Unidos.

La misión diplomática señaló que los padres a quienes se determine que viajaron a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz "podrían no ser elegibles para renovar su visa en el futuro".

Ciudadanía por nacimiento y turismo de parto

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha impulsado medidas dirigidas a restringir la ciudadanía por nacimiento y combatir el llamado "turismo de parto", aunque varias de estas iniciativas han enfrentado obstáculos en los tribunales estadounidenses.

El caso más reciente se produjo el pasado miércoles, cuando la jueza federal Deborah Boardman, del Distrito de Maryland, emitió una orden preliminar que bloquea temporalmente la aplicación de las nuevas medidas de la administración Trump sobre ciudadanía por nacimiento mientras continúa el proceso judicial.

La magistrada consideró que la nueva orden ejecutiva de Trump es "casi con certeza inconstitucional", al entender que entra en conflicto con un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento.

El pasado mes, Trump firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y el llamado "turismo de nacimiento".

Una de ellas establece categorías de niños que, bajo la interpretación de la administración, no serían elegibles para recibir automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.

La segunda orden instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a adoptar medidas para combatir el turismo de parto y garantizar que las visas de no inmigrante sean utilizadas para los fines para los que fueron concedidas.

Las nuevas medidas fueron adoptadas después de que la Corte Suprema se pronunciara sobre el alcance de las acciones del Gobierno para restringir la ciudadanía por nacimiento.

El tribunal había limitado previamente el alcance de las órdenes judiciales que bloqueaban la primera orden ejecutiva de Trump sobre este tema, mientras continuaban los litigios sobre su constitucionalidad.

La controversia tiene como eje la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos.