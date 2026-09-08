Los hermanos Menéndez logran adelantar a marzo de 2027 audiencia para evaluar libertad condicional

Collage con fotos de archivo de Joseph Lyle Menéndez y Erik Galen Menéndez. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los hermanos Menéndez obtuvieron el lunes 7 de septiembre una audiencia anticipada para determinar su idoneidad para optar por la libertad condicional, inicialmente prevista para marzo de 2027, en medio de la lucha de sus familiares para lograr su liberación y la oposición de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles a la petición.

Erik y Lyle Menéndez fueron condenados inicialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, ocurrido en 1989.

Sin embargo, durante años, los familiares de los hermanos han presionado para que sus sentencias sean revisadas y puedan recuperar su libertad. La campaña cobró mayor notoriedad en los últimos años tras la publicación de un documental y una miniserie de Netflix.

La lucha por salir de prisión

En mayo de 2025, un juez redujo sus condenas a entre 50 años y cadena perpetua, lo que los hizo elegibles para solicitar la libertad condicional.

La Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California, sin embargo, rechazó sus primeras solicitudes en agosto de 2025 debido a infracciones cometidas durante su permanencia en prisión, entre ellas el uso ilegal de teléfonos celulares y, en el caso de Erik Menéndez, sus vínculos en algún momento con una pandilla carcelaria, según informes.

En ese sentido, la junta determinó que los hermanos no eran aptos para obtener la libertad condicional debido a su conducta en prisión, pese a que sus familiares los describieron como presos ejemplares.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles mantiene su oposición a la libertad condicional y emitió el siguiente comunicado:

"Nuestra postura sigue siendo la misma, ya sea en 2027, 2028 o cualquier año posterior. Si los hermanos Menéndez dejan de infringir las normas penitenciarias y asumen plenamente la responsabilidad de todas las mentiras que han contado durante más de 30 años, incluida su mayor mentira, la legítima defensa, entonces podrían ser considerados para obtener la libertad condicional".

Los hermanos ya podían solicitar una nueva audiencia ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California en agosto de 2028.

"Durante casi 40 años, Erik y Lyle se han esforzado por asumir la responsabilidad de sus actos, afrontar y sanar el abuso y el trauma inimaginables que sufrieron, crecer como personas y dedicarse a servir a los demás", declaró la familia a KABC, cadena propiedad de ABC News, en un comunicado.

La familia afirmó que, durante sus más de tres décadas en prisión, los hermanos han establecido un programa de cuidados paliativos y puesto en marcha un proyecto de embellecimiento.

"Erik y Lyle fueron condenados en su momento a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Siempre estaremos profundamente agradecidos de que se haya revisado su sentencia y de que nuestra familia pueda ahora imaginar un futuro en el que vuelvan a formar parte de nuestra vida cotidiana", continuó el comunicado de la familia.

Alegatos en los dos juicios

Los hermanos mataron a José y Kitty Menéndez con escopetas en 1989, en un sangriento crimen que los fiscales caracterizaron en un primer juicio, celebrado en 199, como un intento de hacerse con la entonces millonaria fortuna familiar.

En cambio, la defensa argumentó que Erik y Lyle actuaron en legítima defensa después de sufrir durante años abusos sexuales por parte de su padre. Los jurados de ambos hermanos no lograron llegar a un veredicto, por lo que se declararon juicios nulos en los dos casos.

Un segundo juicio, celebrado en 1996, terminó con sus condenas por asesinato en primer grado y dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, después de que el juez excluyera gran parte de las pruebas relacionadas con los presuntos abusos sexuales.