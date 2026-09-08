Anuncian segunda edición del torneo de vitilla Reyes de la Calle con equipos de EE. UU. y Venezuela

Personas jugando a la vitilla en una plaza pública en Santo Domingo en 2021. ( SHUTTERTSOCK )

La organización LividoUSA anunció la segunda edición de Reyes de la Calle, un torneo de vitilla que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Distrito Nacional, con la participación de equipos de distintas provincias de República Dominicana y delegaciones internacionales.

La jornada del sábado 21 de noviembre estará dedicada a la clasificatoria del Gran Santo Domingo, en la que los equipos participantes competirán por obtener la representación de esta zona en la competencia nacional de Reyes de la Calle 2.

El domingo 22 de noviembre se desarrollará la competencia nacional, que contará con la participación del representante del Gran Santo Domingo y equipos procedentes de diferentes provincias del país.

Participantes

Entre las delegaciones anunciadas se encuentran representantes de Santiago, Jarabacoa, San Francisco de Macorís y San Cristóbal, además de otros equipos que se incorporarán al torneo.

La segunda edición también contará con participación internacional. La organización informó que tendrá un equipo procedente de Venezuela, mientras que desde Estados Unidos participará nuevamente un equipo de Nueva York en representación de LividoUSA.

El torneo es organizado por LividoUSA, entidad fundada en Estados Unidos por Kevin Reyes, quien actualmente se desempeña como presidente de la organización. La entidad desarrolla actividades orientadas a la promoción y organización de eventos de vitilla, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

La primera edición de Reyes de la Calle se realizó en 2025 en el Club San Carlos, con la participación de equipos de Santo Domingo y otras provincias, además de un equipo de LividoUSA procedente de Nueva York.

Según Reyes, el torneo busca reunir a jugadores de distintas partes del país y de la diáspora dominicana en una misma competencia.

"Reyes de la Calle nació con la visión de unir a nuestra gente a través de la vitilla. Después de lo vivido en 2025, estamos dando un paso más grande: conectar a Santo Domingo, nuestras provincias, la diáspora y otros países en un mismo escenario", afirmó.

La organización indicó que próximamente ofrecerá detalles adicionales sobre los equipos participantes, el lugar específico donde se desarrollará el torneo y la programación de ambas jornadas.