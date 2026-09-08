Tribunal de EE. UU. prohíbe compartir información fiscal con las autoridades migratorias

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco resistente a puñaladas que lleva un oficial de policía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ( SHUTTERSTOCK )

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el martes la decisión de un tribunal inferior que prohíbe a la agencia federal de recaudación de impuestos compartir información de los contribuyentes con las autoridades migratorias.

La decisión unánime (3-0) supone un revés para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por recopilar datos que podrían ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a identificar a migrantes indocumentados para su deportación.

La información de los contribuyentes recopilada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), como domicilios, ingresos y datos familiares, está fuertemente protegida por la legislación federal.

Contexto histórico Watergate

"El escándalo de Watergate puso al descubierto abusos del poder Ejecutivo con la información de los contribuyentes estadounidenses para acosar a los enemigos del gobierno", escribió la jueza Cornelia Pillard en una opinión de 32 páginas.

El escándalo Watergate comenzó en 1972, cuando miembros vinculados a la campaña del republicano Richard Nixon fueron descubiertos espiando la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, en la capital.

La investigación reveló un intento de encubrimiento por parte de la Casa Blanca y llevó a la dimisión de Nixon en 1974, lo que se convirtió en una de las mayores crisis políticas de Estados Unidos.

Reacciones y consecuencias

El Congreso impuso a raíz del caso "condiciones estrictas" para intercambio de información de los contribuyentes por parte del IRS con otras agencias federales, señaló Pillard.

El año pasado, ICE solicitó más de 1.2 millones de registros al IRS y la agencia tributaria entregó las direcciones de unos 47,000 contribuyentes antes de que los tribunales federales detuvieran el proceso.

Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, un grupo de defensa que se encontraba entre quienes presentaron la demanda contra el gobierno, celebró la decisión.

"El Circuito de DC reconoció correctamente que las personas que no son ciudadanas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la ley federal concede a todos los contribuyentes", dijo Joshi en un comunicado.

El IRS permite que millones de migrantes indocumentados paguen impuestos, una medida considerada como un apoyo tanto a sus casos migratorios como a la salud financiera de grandes programas federales estadounidenses como la Seguridad Social.

El presidente Trump hizo campaña con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha tomado varias medidas destinadas a acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

A juicio de los críticos, la inmigración irregular genera ingresos fiscales, pero también cargos a los servicios públicos, como la sanidad o la educación.