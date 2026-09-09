La familia que salió de Bahamas hacia Miami y nunca llegó a casa

Mario Lamar, su esposa y sus nietos fallecidos en el accidente entre Bahamas y Miami. ( COMPARTIDA POR SUS FAMILIARES )

Mario Lamar tenía más de 40 años de experiencia como piloto y conocía bien la ruta entre Bahamas y Florida. Viajaba con su esposa y dos nietos cuando la avioneta que pilotaba perdió contacto cerca de la isla de Andros. Al día siguiente, familiares que participaron en la búsqueda ayudaron a recuperar los cuatro cuerpos.

Sofia Sosa había avisado al grupo familiar que ya regresaban a Miami. Ella, su hermano Christian y sus abuelos, Mario y Lili Lamar, habían pasado el fin de semana en Great Harbour Cay, en Bahamas, donde la familia tenía una segunda residencia.

La avioneta desapareció el lunes 7 de septiembre mientras volaba hacia el Miami Executive Airport. Los cuatro ocupantes fueron encontrados muertos al día siguiente en aguas próximas a Andros.

Las víctimas fueron Mario Lamar, de 80 años; su esposa, Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22. Según la familia, Mario había realizado numerosas veces el trayecto entre Florida y Bahamas.

Sofia trabajaba como asistente médica neonatal en Miami y había estudiado en Wake Forest University y Florida International University. Christian se había graduado recientemente de Loyola Marymount University, en Los Ángeles, y trabajaba como fotógrafo.

El último contacto

La aeronave, una Piper PA-34 con matrícula estadounidense N212ML, salió de Great Harbour Cay la mañana del lunes con destino a Miami.

De acuerdo con la familia, despegó alrededor de las 10:12 de la mañana y el último contacto se produjo aproximadamente a las 11:04, cerca del extremo occidental de Andros. La Policía de Bahamas informó que la comunicación con el avión se perdió a unas 13 millas, unos 21 kilómetros, al oeste de la isla.

Las alarmas surgieron cuando transcurrió el tiempo previsto para el vuelo y la familia no recibió el aviso habitual de que habían aterrizado. Posteriormente, algunos mensajes enviados al teléfono de Sofia tampoco fueron recibidos.

Datos de seguimiento de vuelo citados por medios estadounidenses indican que, antes de perderse la señal, la aeronave descendió desde unos 10,000 pies hasta aproximadamente 3,700 pies en tres minutos. Esa información forma parte de la investigación y no permite por sí sola determinar qué ocurrió.

El mal tiempo también dificultó las primeras labores de búsqueda y obligó a interrumpir temporalmente algunas operaciones. Hasta ahora, las autoridades no han determinado si las condiciones meteorológicas tuvieron relación con el accidente.

Familiares participaron en la búsqueda

La desaparición movilizó a la Royal Bahamas Defence Force y a la Guardia Costera de Estados Unidos, que desplegó un avión HC-144 Ocean Sentry. Los primeros rastreos al oeste de la costa norte de Andros no localizaron la aeronave ni a sus ocupantes.

Mientras avanzaba el operativo oficial, los familiares pidieron ayuda a pilotos y propietarios de embarcaciones. Silvia Larrieu, sobrina de Mario y Lili, solicitó públicamente que quienes tuvieran posibilidades de sumarse al rastreo lo hicieran. Al menos dos embarcaciones civiles salieron desde Miami.

El martes fueron encontrados los cuatro cuerpos. Familiares que participaban en la búsqueda intervinieron directamente en su recuperación y los trasladaron en sus propias embarcaciones.

"Nuestros familiares finalmente localizaron a nuestros seres queridos y tuvieron que subirlos a sus propios barcos", informó la familia tras confirmar las muertes.

La Aircraft Accident Investigation Authority de Bahamas abrió una investigación en coordinación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación.

En su informe inicial, la autoridad bahameña indicó que la avioneta todavía no había sido localizada y que no existían conclusiones sobre las causas o posibles factores que provocaron el accidente.

Los investigadores deberán reconstruir ahora lo ocurrido entre el último contacto y la pérdida de la aeronave, además de localizar sus restos y analizar los datos disponibles sobre el vuelo.