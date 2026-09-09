¿Hay más o menos vuelos entre RD y EE. UU.? Así ha cambiado el mapa aéreo entre ambos países

Personas observan una pantalla con la programación de los vuelos en el aeropuerto. ( EFE )

El mapa de vuelos directos entre República Dominicana y Estados Unidos ha experimentado importantes cambios durante el último año, con rutas que desaparecieron, aerolíneas que dejaron determinados mercados y nuevos operadores que han ocupado parte del espacio disponible.

Más que una reducción uniforme de la conectividad, el mercado muestra una redistribución de los vuelos entre aerolíneas, aeropuertos y ciudades estadounidenses, un movimiento que se hace particularmente evidente en Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

Uno de los cambios de mayor impacto fue la salida de Spirit Airlines del mercado dominicano, que dejó de operar sus rutas en el país y eliminó una oferta importante de vuelos de bajo costo hacia Estados Unidos.

Spirit tenía operaciones desde Santo Domingo, Santiago y Punta Cana hacia Fort Lauderdale, en Florida, además de conexiones entre Punta Cana y Filadelfia. Su salida redujo las opciones disponibles para los pasajeros, especialmente en el mercado de Florida.

A la salida de Spirit se sumaron cambios realizados por JetBlue, que suspendió algunas conexiones desde el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, hacia República Dominicana.

La aerolínea eliminó sus vuelos entre Newark y Santo Domingo, así como entre Newark y Punta Cana, como parte de una reestructuración de su red.

Sin embargo, la desaparición de esas operaciones no significó el fin de las conexiones entre República Dominicana y Newark.

FlightConnections registra actualmente 55 rutas directas entre cinco aeropuertos dominicanos y 31 destinos estadounidenses, operadas por 10 aerolíneas.

Arajet ganó espacio en Newark

Mientras JetBlue reducía su presencia en Newark, Arajet incrementó su protagonismo en ese aeropuerto, uno de los principales puntos de entrada para la comunidad dominicana en el área de Nueva York y Nueva Jersey.

La ruta entre Santo Domingo y Newark es operada actualmente por Arajet y United Airlines. Para septiembre de 2026 se registran alrededor de 31 vuelos semanales entre ambos aeropuertos, de acuerdo con la base de datos de distintos portales dedicados a la industria de la aviación tales como Fligthaware y Flight Connections.

Mientras JetBlue dejó Newark, otras aerolíneas ocuparon parte del espacio disponible.

Arajet también ha ampliado su red hacia Estados Unidos y actualmente conecta República Dominicana con ciudades como Nueva York, Miami, Boston y Chicago.

Según datos de Direct Flight, actualmente, Santo Domingo–Newark tienen los siguientes vuelos:

United: 21 vuelos semanalesArajet: 10 vuelos semanalesPara un total de 31 semanales desde SDQ a EWR.

Nueva York mantiene su peso

Nueva York continúa siendo uno de los principales mercados para los vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos, pese a los cambios registrados en Newark.

La reducción de operaciones de JetBlue en ese aeropuerto ha sido compensada parcialmente por la presencia de United y Arajet, mientras el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) mantiene una amplia oferta de vuelos desde República Dominicana.

JetBlue y Delta continúan operando vuelos entre Santo Domingo y JFK.

El resultado es un mercado en el que la conectividad con Nueva York se mantiene, aunque con una distribución diferente entre aerolíneas y aeropuertos.

Florida siente la salida de Spirit

El otro gran cambio se registra en Florida.

Antes de abandonar el mercado dominicano, Spirit tenía una presencia significativa en las conexiones con Fort Lauderdale, con vuelos desde Santo Domingo, Santiago y Punta Cana.

La salida de la aerolínea dejó un vacío en un mercado tradicionalmente importante para los viajeros dominicanos, tanto por el tamaño de la comunidad residente en Florida como por la cantidad de pasajeros que utilizan ese estado como puerta de entrada a Estados Unidos.

JetBlue ha reforzado parte de su operación hacia Fort Lauderdale desde República Dominicana, trasladando capacidad desde otros mercados.

De esta forma, algunos de los aviones que dejaron de operar determinadas rutas hacia Nueva Jersey fueron destinados a conexiones con Florida.

Chicago y otros destinos ganan protagonismo

Uno de los ejemplos es Chicago, ciudad hacia la que Arajet comenzó a operar desde Punta Cana, ampliando las alternativas de vuelos directos entre República Dominicana y el centro de Estados Unidos.

La expansión de Arajet también ha incrementado la competencia en mercados tradicionalmente dominados por las grandes aerolíneas estadounidenses.

Las aerolíneas cambian sus apuestas

Los movimientos registrados durante el último año muestran que las compañías están ajustando sus operaciones de acuerdo con la demanda y los costos de cada aeropuerto.

JetBlue, por ejemplo, redujo su presencia en Newark, pero aumentó su apuesta por Fort Lauderdale. Spirit desapareció del mercado dominicano, mientras Arajet ha continuado ampliando su red hacia Estados Unidos.

United mantiene una fuerte presencia en Newark y otros mercados, mientras Delta y American continúan operando algunas de las rutas de mayor demanda desde República Dominicana.

El mercado, por tanto, no muestra una pérdida de vuelos, sino un cambio en la distribución de la capacidad aérea.

Para los viajeros dominicanos, esto significa que algunas rutas que hace un año tenían determinadas opciones de aerolínea ya no las tienen, mientras que otras cuentan con nuevos operadores.

La salida de Spirit representa una reducción importante de la oferta de bajo costo, especialmente hacia Florida; la salida de JetBlue de Newark reduce las alternativas en Nueva Jersey, pero Arajet y United mantienen la conexión; y la expansión de nuevas aerolíneas abre opciones en ciudades como Chicago.

El resultado final para los pasajeros dependerá del destino. En Nueva York y Nueva Jersey, la oferta se ha redistribuido entre distintos operadores; en Florida, la salida de Spirit ha tenido un impacto mayor; y en otros mercados, la expansión de Arajet y otras aerolíneas ha abierto nuevas posibilidades de conexión directa.