Policías de EE. UU. alertan por uso de gafas Meta para grabaciones discretas

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2, expuestas en el estand de Meta en la Fira Gran Via, cuentan con una cámara ultra gran angular mejorada de 12 megapíxeles, capaz de grabar vídeo en 3K (3024 x 4032 px) a 30 fps y capturar retratos con gran detalle. ( AFP )

Varias agencias de seguridad de Estados Unidos han expresado preocupación por el uso de las gafas inteligentes de Meta debido a la posibilidad de que sean utilizadas para grabar discretamente a agentes, instalaciones policiales y zonas restringidas.

La alerta figura en comunicaciones internas de organismos policiales obtenidas por la organización Property of the People y revisadas por The Guardian, en las que se advierte que estos dispositivos pueden representar riesgos de seguridad y contrainteligencia.

Entre las agencias que han planteado inquietudes figura el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), cuya Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo advirtió que las Ray-Ban Meta podrían utilizarse para registrar la distribución de celdas, la ubicación de cámaras de seguridad y las rutinas de vigilancia de los agentes.

Las gafas incorporan cámara y micrófonos en la propia montura y permiten tomar fotografías y grabar videos mediante comandos de voz o controles integrados, sin necesidad de sacar un teléfono móvil.

Meta sostiene que los dispositivos cuentan con una luz LED frontal que se activa mientras se realizan grabaciones y que sus sistemas están diseñados para impedir el uso de la cámara cuando esa luz es manipulada o cubierta.

Antecedente en Nueva Orleans

La preocupación de las autoridades aumentó después de que se conociera que Shamsud-Din Jabbar, autor del atentado de Nueva Orleans del 1 de enero de 2025, utilizó unas gafas Meta meses antes para recorrer y grabar zonas del Barrio Francés.

El FBI informó que Jabbar empleó el dispositivo durante una visita realizada en octubre de 2024. Aunque llevaba las gafas el día del ataque, los investigadores determinaron que no las utilizó para transmitirlo en vivo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha restringido el uso de gafas inteligentes en instalaciones federales, bajo el argumento de que pueden captar, almacenar o transmitir información sensible.

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