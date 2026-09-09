Las cifras que hacen al 11-S el atentado terrorista individual más mortífero

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y la comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch (derecha), asisten a una ceremonia de dedicación de un monumento en memoria de los empleados del World Trade Center de 1993 y del 11-S en Nueva York, el 8 de septiembre de 2026. ( RYAN MURPHY/AFP )

Veinticinco años después, las imágenes de los aviones penetrando las Torres Gemelas siguen siendo la representación más reconocible del 11 de septiembre de 2001.

Pero son las cifras y las consecuencias de aquellos ataques las que explican su dimensión: 2,977 personas asesinadas, cuatro aviones secuestrados, 2,680 personas con lesiones físicas, pérdidas económicas estimadas en 83,000 millones de dólares, al valor del 2001, el pago de indemnización por parte del Gobierno de 7,000 millones de dólares, a víctimas, familiares de las víctimas y una transformación de la seguridad aérea que se extendió desde Estados Unidos al resto del mundo.

Todo esto, por un ataque ejecutado por solo 19 terrorista.

Los blancos del ataque

Los 19 secuestradores tomaron cuatro vuelos comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro contra el Pentágono, en Virginia, y el cuarto cayó cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes se enfrentaran a los atacantes.

El balance fue de 2,977 víctimas mortales de más de 90 países, sin contar a los 19 secuestradores, de acuerdo con el National September 11 Memorial & Museum. De ellas, 2,753 murieron en Nueva York; 184 en el Pentágono y a bordo del vuelo 77; y 40 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en el vuelo 93, que cayó en Pensilvania.

Entre los fallecidos hubo 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 agentes del Departamento de Policía de Nueva York y 37 policías de la Autoridad Portuaria, según la misma institución.

Las dos torres, de 110 pisos cada una y donde podían trabajar diariamente decenas de miles de personas, colapsaron en menos de dos horas.

Las pérdidas económicas del 11-S

La dimensión económica también fue extraordinaria. La Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos (GAO), al examinar diferentes cálculos realizados después de los atentados, identificó como una de las evaluaciones más completas una que situaba en aproximadamente 83,000 millones de dólares de 2001 las pérdidas directas e indirectas asociadas con los ataques al World Trade Center.

La precisión es importante: no fue una estimación elaborada directamente por GAO, sino una cifra examinada y citada por el organismo.

Mamdani publica archivos El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció ayer la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era "tóxico". Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", aseguró Mamdani en una rueda de prensa unos días antes de que se cumplan 25 años del atentado, acompañado por supervivientes y familiares. El alcalde informó de que se divulgarán más de 170,000 páginas de registros municipales que muestran, entre otras cosas "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados". Esta será la primera tanda de documentos, pero el edil avanzó que se compartirán más durante los próximos meses en una página web creada para ello.