Seis dominicanos figuran entre los 100 más influyentes en la política de Nueva York

Composición de fotos de las autoridades politicas dominicanas en Nueva York; desde arriba a la izquierda: Darializa Ávila Chevalier, Shaun Abreu, Carmen de la Rosa, Adriano Espaillat, Christopher Marte y Manny de los Santos. ( FOTOS TOMADAS DE LOS PERFILES DE X )

Seis personalidades de origen dominicano fueron seleccionadas entre las 100 figuras más influyentes de la política y el gobierno de la ciudad y el estado de Nueva York.

La revista neoyorquina City & State publicó su más reciente lista Manhattan Power 100, en la que figuran congresistas, funcionarios, líderes políticos y otras figuras con influencia en el gobierno de Nueva York.

Los dominicanos comienzan a aparecer en el puesto número 9, ocupado por Darializa Ávila Chevalier, quien comparte la posición con Brad Lander.

Ávila Chevalier, de origen dominicano, es actualmente la candidata demócrata para las elecciones de noviembre y busca representar el distrito 13 de Nueva York en el Congreso. En mayo de este año recibió el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y, en junio, ganó las primarias demócratas frente al también dominicano Adriano Espaillat.

Según la revista, Ávila Chevalier decidió postularse al Congreso después de observar que la oficina de Espaillat no prestó suficiente atención al arresto y posterior liberación del activista propalestino Mahmoud Khalil, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Shaun Abreu

En el puesto 12 se encuentra Shaun Abreu, quien se desempeña como líder de la mayoría del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York.

Abreu se ha ganado una reputación como una figura innovadora tras impulsar programas piloto relacionados con la gestión de residuos y el control de plagas de ratas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes de su distrito.

En enero fue elegido para dirigir el Comité de Transporte e Infraestructura por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin.

De acuerdo con City & State, Abreu ha mantenido una postura firme en favor de calles más limpias y seguras. También se ha opuesto a las multas por circular en bicicletas eléctricas, ha respaldado la ampliación del sistema de tarifas justas y ha apoyado una legislación para prohibir los carruajes tirados por caballos.

Carmen de la Rosa

Seis puestos más adelante, en el número 18, aparece Carmen de la Rosa, concejal que representa a los vecindarios de Inwood y Washington Heights y ocupa un escaño desde 2022.

De la Rosa aprobó recientemente una medida que otorga bonificaciones de hasta 10,000 dólares a los auxiliares docentes de las escuelas. Por esta iniciativa ha sido demandada por la administración de Mamdani, que alega que la medida elude el proceso de negociación colectiva.

De la Rosa comparte el puesto 18 con los concejales Gale Brewer y Yusef Salaam.

Adriano Espaillat

En la posición 25 se encuentra el mentor político de Carmen de la Rosa, el congresista dominicano Adriano Espaillat.

Espaillat es el actual representante del distrito 13 de Nueva York en el Congreso. Tras cinco mandatos, perdió las primarias demócratas frente a Darializa Ávila Chevalier, una novata en la política.

Durante su campaña para reelegirse, el congresista dominicano obtuvo el respaldo de gran parte del liderazgo político demócrata de Nueva York. También visitó varios centros de detención de inmigrantes y realizó una intensa campaña en Harlem.

Espaillat comparte la posición 25 con el también congresista Dan Goldman.

Christopher Marte

En la posición 28 aparece el concejal Christopher Marte, quien, según City & State, estaría considerando postularse para Defensor del Pueblo.

En julio, su proyecto de ley para prohibir los carruajes tirados por caballos fue sometido a debate tras obtener un apoyo crucial.

En agosto se dio a conocer que la administración de Mamdani desechó un plan que llevaba años en preparación para convertir el Jardín de Elizabeth Street en viviendas asequibles, una decisión que dio la razón a Marte y a otros funcionarios que se habían opuesto al proyecto.

Entre los 100 más influyentes de Nueva York también se encuentra el asambleísta Manny de los Santos en el puesto 34.

De los Santos obtuvo un escaño en una elección especial en 2022 y representa el Alto Manhattan. En el 2025 patrocinó una medida de seguridad para baterías de iones de litio.