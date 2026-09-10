Atentado del 11-s entre los hechos históricos más importantes para los estadounidenses, 25 años después

Imagen del impacto de la Torre 1 el 11 de septiembre de 2001. ( ARCHIVO/AP )

Veinticinco años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ese día continúa siendo uno de los acontecimientos históricos más importantes en la vida de muchos estadounidenses, incluso frente a otros hechos trascendentales ocurridos desde entonces, como la pandemia de COVID-19 y las elecciones presidenciales de Barack Obama y Donald Trump.

Una nueva encuesta de Ipsos encontró que cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos menciona espontáneamente los ataques del 11 de septiembre cuando se les pide identificar los acontecimientos históricos más importantes que han vivido.

El resultado refleja el impacto duradero de los atentados, que dejaron una huella en la sociedad estadounidense y transformaron aspectos de la vida cotidiana, desde la seguridad en los aeropuertos hasta la percepción sobre la vigilancia gubernamental y la amenaza del terrorismo.

La gran mayoría de los estadounidenses que vivieron los ataques recuerda dónde se encontraba cuando se enteró de lo ocurrido, mientras que alrededor de dos tercios consideran que el 11 de septiembre afectó al país "muchísimo".

Otra encuesta, realizada por Gallup, señala que cerca de 3 de cada 10 adultos estadounidenses consideran que los atentados cambiaron de manera permanente la forma en que viven sus vidas.

Sin embargo, pese a la importancia que continúa teniendo el acontecimiento, relativamente pocos estadounidenses tienen previsto realizar alguna actividad para conmemorar este viernes el 25 aniversario de los ataques. Solo alrededor de 1 de cada 10 adultos planea hacer algo para recordar la fecha.

El 11 de septiembre supera a la pandemia entre los acontecimientos más recordados

Cuando se pidió a los adultos estadounidenses mencionar hasta cinco de los acontecimientos históricos más importantes de sus vidas, los ataques del 11 de septiembre ocuparon un lugar destacado y superaron a acontecimientos más recientes.

La pandemia de COVID-19 fue mencionada por el 31 % de los adultos.

También fueron citadas las elecciones de Donald Trump y Barack Obama, las expediciones espaciales y la caída del Muro de Berlín, entre otros acontecimientos.

Entre los estadounidenses de 65 años o más, los ataques del 11 de septiembre fueron el acontecimiento mencionado con mayor frecuencia, seguidos por el asesinato del presidente John F. Kennedy, las expediciones espaciales y la guerra de Vietnam.

Clara Kiel, de 88 años, considera que la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto más profundo en su vida porque marcó su infancia y conoció a personas que participaron en el conflicto. Sin embargo, recuerda la impresión que le causó observar por televisión los ataques del 11 de septiembre desde su sala.

"Siempre parece que hay algo en la historia que cambia la manera en que las personas piensan", dijo Kiel, una secretaria jubilada de Onamia, Minnesota.

"Eso fue lo que hizo el 11 de septiembre con la generación que creció durante ese período".

Kiel también tiene previsto dedicar un momento de reflexión privada al aniversario.

Para los jóvenes, la pandemia tiene mayor peso

El paso del tiempo también ha cambiado la manera en que distintas generaciones recuerdan el 11 de septiembre.

Entre los estadounidenses menores de 35 años, la pandemia de COVID-19 tiene mayor presencia que los ataques terroristas. Cerca de la mitad de los adultos de ese grupo de edad considera que la pandemia estuvo entre los acontecimientos más importantes de su vida, mientras que aproximadamente un tercio menciona el 11 de septiembre.

Una parte considerable de los adultos jóvenes ni siquiera había nacido cuando ocurrieron los atentados o era demasiado pequeña para recordar dónde se encontraba ese día.

Una encuesta del Pew Research Center realizada en agosto encontró que aproximadamente 6 de cada 10 adultos nacidos después de los ataques conocieron por primera vez lo ocurrido durante una clase o a través de trabajos escolares.

Kainoa Ilac, un joven de 18 años de California, conoció los acontecimientos a través de sus padres, ambos profesores de Historia.

Considera que su generación todavía percibe las consecuencias de aquel día, desde los controles de seguridad en los aeropuertos hasta la conciencia sobre la capacidad del Gobierno para vigilar las comunicaciones.

Nueve de cada 10 estadounidenses consideran que los ataques afectaron al país

La encuesta de Ipsos refleja la magnitud del impacto que los estadounidenses atribuyen al 11 de septiembre.

Alrededor de 9 de cada 10 adultos dicen que los ataques afectaron a Estados Unidos "muchísimo" o "bastante".

Aproximadamente 7 de cada 10 consideran que tuvieron al menos un impacto considerable en el mundo, mientras que cerca de 6 de cada 10 creen que afectaron significativamente a su generación.

El impacto personal es menor, aunque todavía relevante: alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses dicen que los ataques afectaron de manera importante a ellos o a sus familias.

Los adultos de 50 años o más son especialmente propensos a considerar que los atentados tuvieron un efecto personal en sus vidas.

Entre el aproximadamente 10 % de estadounidenses que planea conmemorar el aniversario, cerca de 7 de cada 10 participará en un momento de silencio y el 56 % tiene previsto colocar una bandera estadounidense.

Lakesha Crowell, de 40 años, recuerda con precisión dónde estaba cuando se enteró de los ataques: sentada en su clase de Historia Mundial de segundo año de secundaria en Meridian, Mississippi.

También recuerda los cambios en las medidas de seguridad, las consecuencias económicas, la manera en que algunas personas comenzaron a mirar de forma diferente a los extranjeros y el aumento de la sensación de vigilancia tanto a nivel individual como nacional.

"Nos afectó mucho, porque cambió nuestra manera de vivir y cambió nuestra manera de pensar", dijo Crowell.

Disminuye la confianza en que el Gobierno pueda proteger al país del terrorismo

Los estadounidenses están divididos respecto a si el país es ahora más seguro frente a ataques extranjeros que antes del 11 de septiembre.

Según Ipsos, aproximadamente un tercio de los adultos considera que Estados Unidos es ahora "más seguro", mientras que una proporción similar cree que es "menos seguro". Otro tercio, aproximadamente, considera que el nivel de seguridad es similar al que existía antes de los atentados.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a considerar que el país se ha vuelto más seguro.

Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 55 % de los adultos estadounidenses tiene "mucha" o "bastante" confianza en la capacidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos de futuros actos terroristas.

Esa confianza alcanzó el 88 % en los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre, pero ha disminuido a lo largo de los 25 años transcurridos desde entonces. El nivel actual se encuentra entre los más bajos registrados por Gallup.

Asimismo, alrededor de un tercio de los estadounidenses dice estar "muy" o "algo" preocupado por la posibilidad de que ellos o algún familiar se convierta en víctima de un ataque terrorista. La proporción era de aproximadamente 6 de cada 10 en los días posteriores al 11 de septiembre de 2001.

David Bronkhurst, de 49 años y residente en Bloomingdale, Nueva Jersey, recuerda que después de los ataques su entonces pareja se ofreció como voluntaria en el lugar donde se encontraban las ruinas del World Trade Center para entregar suministros a los trabajadores de rescate y recuperación.

Algunos de sus amigos también cambiaron sus carreras para incorporarse al Departamento de Bomberos. Otros, que trabajaban en la Policía de Nueva York, murieron posteriormente de cáncer tras haber estado expuestos a las toxinas presentes en el polvo y las cenizas de la zona cero, relató.

Bronkhurst tiene previsto participar en una procesión anual con velas que parte de una localidad vecina hasta la suya.

Aunque no considera que Estados Unidos sea más seguro que antes de los atentados, tampoco vive con un temor constante de que él o su familia sean víctimas del terrorismo.

"No se puede pasar por la vida teniendo miedo", afirmó.