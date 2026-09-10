Policía de Edmonton, Canadá, pide ayuda para localizar a dos niños dominicanos y a su padre

El ciudadano canadiense Scot MacDermid, de 42 años, y sus hijos Lesly y George, de nueve y seis años, desaparecidos desde hace 13 días. ( TOMADO DE LA PÁGINA WEB DEL SERVICIO DE LA POLICÍA DE EDMONTON )

La Policía de Edmonton, capital de la provincia canadiense de Alberta, solicitó esta semana la ayuda del público para localizar a dos niños de nueve y seis años, de origen dominicano, que fueron vistos por última vez el 28 de agosto en compañía de su padre, quien también está desaparecido.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Servicio de Policía de Edmonton el pasado 8 de septiembre de 2026, Scot MacDermid, de 42 años, fue visto por última vez con sus hijos, George y Lesley, el centro comercial Manning Town Centre, en el noreste de Edmonton, cerca de la Avenida 155 y la Calle 37.

Lesley y George son hijos de madre dominicana, identificada como Edilenia López Aquino, quien estuvo casada con MacDermid. Actualmente, ambos están divorciados y comparten la custodia de los niños.

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La pareja vivió varios años en Puerto Plata, donde MacDermid mantiene intereses económicos, por lo que se cree que el hombre y los niños podrían encontrarse en el país, según informó este jueves la periodista Edith Febles, tras conversar con la madre de los niños.

La búsqueda en Canadá

El comunicado de la policía describe a MacDermid como un hombre que mide 5 pies y 5 pulgadas de estatura y un peso aproximado de 160 libras. Tiene el pelo castaño y los ojos azules.

Mientras que la niña, identificada como Lesley, de nueve años, mide 4 pies y 4 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 45 libras y tiene el pelo y los ojos castaños.

George, de seis años, mide 4 pies y 2 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente 45 libras y tiene el pelo y los ojos castaños.

"Scot MacDermid no ha podido ser localizado, y ni él ni sus hijos han sido vistos ni se ha sabido nada de ellos desde el 28 de agosto. Por consiguiente, la policía está preocupada por su bienestar", reza el aviso.

La Policía de Edmonton pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del hombre y sus hijos que se comunique con ellos al 780-423-4567 o al #377 desde un teléfono móvil.

Además, las personas también pueden proporcionar información de forma anónima a Crime Stoppers al 1-800-222-8477 o en línea en www.p3tips.com/250.

La Policía advierte que las personas no deben acercarse a ellos si los ven.