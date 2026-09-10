Hombre de 72 años es ejecutado en Florida por un asesinato de cometido en 1996

Daniel Owen Conahan Jr, ejecutado este jueves. ( TOMADA DEL DEPARTAMENTO DE CORRECIONALES DE LA FLORIDA )

Un hombre condenado a muerte en Florida por el asesinato de un hombre en 1996 enfrentaba este jueves su ejecución mediante inyección letal, en un caso relacionado con una serie de muertes ocurridas en una zona boscosa del suroeste del estado y conocidas como los Hog Trail Murders.

Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, fue sentenciado a muerte por el secuestro y estrangulamiento de Richard Allen Montgomery, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en 1996 en una zona boscosa del condado de Charlotte, al norte de Fort Myers.

En ese mismo sector, las autoridades encontraron los restos de al menos seis personas durante un período de tres años. Los investigadores determinaron posteriormente que las víctimas eran principalmente hombres sin hogar.

Conahan, quien siempre ha mantenido su inocencia, fue identificado por las autoridades como persona de interés en otras muertes relacionadas con la investigación, pero nunca fue acusado por esos casos. Su defensa sostiene que las pruebas en su contra son circunstanciales.

La ejecución estaba programada para realizarse mediante inyección letal en Florida, el estado que ha llevado a cabo más de la mitad de las ejecuciones realizadas en Estados Unidos este año.

Una serie de cadáveres encontrados

Conahan fue arrestado en julio de 1996, después de que las autoridades locales y estatales llevaran más de dos años investigando una serie de homicidios cuyos escenarios eran zonas boscosas del condado de Charlotte.

El primer cuerpo fue encontrado por cazadores en febrero de 1994. Durante los tres años siguientes aparecieron al menos otros cinco cadáveres.

Debido a que los cuerpos fueron hallados en zonas boscosas y pantanosas, los casos terminaron siendo conocidos como los Hog Trail Murders, una denominación que se mantuvo durante décadas y que llevó la investigación a programas de televisión, canales de YouTube y pódcast especializados en crímenes reales.

La mayoría de los cuerpos se encontraba en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, los investigadores determinaron que Montgomery probablemente llevaba menos de un día muerto cuando fue localizado.

Una denuncia llevó a los investigadores

Los detectives comenzaron a investigar a Conahan en 1996 después de que un hombre encarcelado por robarle su automóvil afirmara que este lo había llevado hasta una zona remota y le había ofrecido dinero para posar desnudo para fotografías.

Según el hombre, huyó en el automóvil después de ver un cuchillo.

Posteriormente, los investigadores encontraron similitudes con otro caso ocurrido en Fort Myers. En esa investigación, una víctima dijo que un hombre que le había ofrecido dinero a cambio de fotografías desnudo lo había atado a un árbol e intentado estrangularlo.

Conahan fue arrestado inicialmente y acusado de intento de asesinato. Meses después también fue acusado por la muerte de Montgomery.

El acusado renunció a su derecho a ser juzgado por un jurado y, en agosto de 1999, un juez lo declaró culpable de asesinato y secuestro.

Aunque nunca fue acusado por los demás homicidios, un informe de la oficina del alguacil que investigó los casos concluyó que las víctimas encontradas en un radio de 10 millas (16 kilómetros) probablemente habían sido asesinadas por la misma persona.

Ocho cuerpos encontrados años después

La investigación volvió a cobrar relevancia en 2007, cuando un equipo de trabajadores que realizaba un levantamiento de terrenos descubrió ocho cuerpos en Fort Myers.

Las autoridades identificaron a cuatro de las víctimas, todas personas sin hogar, y señalaron que presentaban lesiones similares a las encontradas en los cuerpos hallados en el condado de Charlotte.

Para entonces, Conahan ya se encontraba en el corredor de la muerte de Florida. Las autoridades lo identificaron públicamente como persona de interés en esos casos, pero nunca presentaron cargos en su contra por esos asesinatos.

Conahan ha insistido en que no cometió los crímenes y ha argumentado que las pruebas utilizadas para condenarlo por la muerte de Montgomery eran circunstanciales.

Rechazan último intento para obtener nuevas pruebas de ADN

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada las últimas apelaciones de Conahan, incluida una solicitud para realizar pruebas adicionales al ADN obtenido de la víctima.

El tribunal determinó que demostrar que en el cuerpo de Montgomery había ADN perteneciente a otra persona no sería suficiente para exonerar a Conahan.

No obstante, todavía quedaba pendiente una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Si se ejecuta, Conahan se convertiría en la persona número 15 ejecutada por Florida este año.

Florida encabeza las ejecuciones

Florida ha mantenido uno de los ritmos de ejecuciones más altos del país. En 2025, el estado realizó 19 ejecuciones mediante inyección letal, un récord estatal desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

En julio de este año, Florida ejecutó a dos presos en un mismo día, convirtiéndose en el primer estado en casi una década en realizar dos ejecuciones durante una misma jornada.