Espectáculo de drones ilumina Nueva York y recrea las Torres Gemelas previo al aniversario

Las Torres Gemelas fueron recreadas en un espectáculo de drones en Nueva York días antes del 25 aniversario del ataque del 11 de septiembre en 2001. ( TOMADA DE @DRONE_WARS_ EN X )

Un espectáculo de drones iluminó el cielo del Bajo Manhattan la noche de ayer miércoles, días antes del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La instalación, denominada "2,977 Luces sobre el Puerto de Nueva York", utilizó un dron por cada una de las personas que murieron en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas One World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines.

De acuerdo con el New York Post, en uno de los momentos del espectáculo, las luces formaron una representación de las Torres Gemelas a escala arquitectónica, tal como lucían antes de los atentados de 2001.

El despliegue se realizó sobre el puerto de Nueva York, mientras el tradicional "Tributo de Luz" iluminaba el cielo desde la zona donde se encontraban las Torres Gemelas, conocida actualmente como Zona Cero.

El espectáculo fue patrocinado por la Fundación de las Artes de Nueva York y se realizó como parte de las actividades conmemorativas previas al aniversario de los ataques, informó The Post.

Over New York Harbor, 2,977 drones formed light silhouettes of the World Trade Center's Twin Towers. Each drone symbolized one of the victims of the September 11, 2001 attacks.



The Sky Elements show took place two days before the 25th anniversary of the tragedy: the drone... pic.twitter.com/DGpLqkydo3 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 10, 2026

Ceremonia oficial

La ceremonia oficial para recordar a las víctimas se realizará este viernes 11 en la Zona Cero. Durante el acto, se guardarán minutos de silencio en los horarios en que los aviones impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, así como cuando las torres se derrumbaron y cuando el vuelo 93 se estrelló en Pensilvania.

Este año, por primera vez, la ceremonia incluirá un séptimo minuto de silencio para recordar a las personas que han fallecido desde los atentados debido a enfermedades o lesiones relacionadas con el 11 de septiembre.