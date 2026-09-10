Más de 400 policías de Nueva York han muerto por enfermedades relacionadas con el 11-S

Familiares colocan su mano sobre el muro conmemorativo tras la introducción de cientos de nuevos nombres de oficiales muertos por enfermedades relacionadas con el 11-S. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DEL ALCALDE ZOHRAN MAMDANI )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) incorporó 469 nuevos nombres a su muro conmemorativo en honor a los agentes que fallecieron por enfermedades relacionadas con las labores de rescate y recuperación realizadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los nombres fueron develados el miércoles durante un acto celebrado en la sede del NYPD, en One Police Plaza, en el bajo Manhattan, a 25 años de los ataques terroristas contra el World Trade Center.

Los 469 agentes fallecieron en los años posteriores a los atentados tras contraer enfermedades vinculadas con su trabajo en la zona cero durante los meses posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

El acto estuvo encabezado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la comisionada de Policía, Jessica Tisch, junto con otros altos mandos del departamento, quienes rindieron homenaje a los agentes fallecidos y a sus familias.

"Nunca olvidar"

Durante la ceremonia también se recordó a los 23 agentes del NYPD que murieron el 11 de septiembre mientras respondían a los ataques contra el World Trade Center.

Entre ellos estuvo el oficial John William Perry, quien se encontraba en la sede de la Policía la mañana de los atentados para entregar su placa como parte del proceso para retirarse del departamento y comenzar una carrera en Derecho.

Sin embargo, tras conocer que un avión había impactado contra la Torre Norte del World Trade Center, Perry solicitó que le devolvieran su placa y se dirigió al lugar para colaborar en las labores de rescate.

Según recordó Mamdani durante el acto, Perry fue visto por última vez ayudando a una mujer a salir de la Torre Sur antes de regresar al edificio. Su cuerpo nunca fue recuperado.

"Cuando decimos ´Nunca olvidar´, no es una frase vacía. Es una obligación de honrar todo lo que dieron los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Nueva York y sus compañeros socorristas", dijo Mamdani durante la ceremonia.

Por su parte, Tisch destacó que las consecuencias del 11 de septiembre continúan afectando a miembros de los equipos de emergencia y a sus familias décadas después de los ataques.

"La historia que representa este muro aún se está escribiendo", afirmó. "Hay familias que perdieron a un ser querido el 11 de septiembre, y otras cuya pérdida llegó años después. Hay quienes siguen viviendo con las consecuencias de aquel servicio hasta el día de hoy".

La ciudad de Nueva York también rindió homenaje la semana pasada a Perry, al dedicarle una calle en el Upper East Side.