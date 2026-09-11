Rescatan a adolescente de 15 años tras pasar dos días aferrado a una embarcación volcada en Alaska

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por Carlos Alexis Escartin, muestra a un adolescente siendo rescatado por un barco pesquero el lunes 7 de septiembre de 2026 en el mar de Bering, cerca de la isla de San Lorenzo, Alaska. ( AP )

Un adolescente de 15 años fue rescatado con vida luego de permanecer aproximadamente dos días aferrado a una embarcación volcada en las gélidas aguas del mar de Bering, en Alaska, tras un accidente en el que murieron su hermano mayor y un primo.

El joven, identificado por un familiar como Derek Parker Aghnaanga, fue localizado el lunes cerca de la isla de San Lorenzo, una remota comunidad de Alaska situada más cerca de Rusia que de Estados Unidos.

De acuerdo con AP, un barco pesquero acudió al rescate después de que una tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos avistara al adolescente durante un operativo de búsqueda. Los cuerpos de su hermano y su primo también fueron recuperados.

De acuerdo con el capitán del barco pesquero Northwest Explorer, Adam White, el adolescente se mantuvo aferrado a la embarcación durante la noche, mientras las temperaturas del agua rondaban los 10 grados Celsius.

"Ese chico es muy duro", dijo White a la cadena KTUU-TV, de Anchorage.

El capitán relató que Aghnaanga, mientras castañeteaba los dientes por el frío, le contó que su hermano continuaba debajo de la embarcación. También le dijo que su primo había permanecido aferrado al bote, pero terminó cayendo al agua la noche anterior al rescate, informó AP.

Dos días en el mar

El adolescente había salido a pescar el viernes junto a su hermano, Sidney Kulowiyi, de 35 años, y su primo desde Savoonga, una comunidad de unos 800 habitantes ubicada en la isla de San Lorenzo.

Los tres tenían previsto regresar a primeras horas del domingo, pero sus familiares reportaron su desaparición la noche anterior.

Según la Guardia Costera, una de sus tripulaciones aéreas localizó al adolescente el lunes por la mañana y lanzó una balsa salvavidas con suministros antes de establecer contacto con el Northwest Explorer.

Imágenes del rescate muestran a Aghnaanga con una chaqueta amarilla, arrodillado sobre la embarcación volcada. La tripulación logró acercar el bote utilizando una cuerda y posteriormente lo trasladó a la embarcación pesquera mediante una cesta de rescate.

La Guardia Costera informó que el adolescente presentaba síntomas de hipotermia cuando fue llevado a bordo.

El capitán White explicó que los tripulantes lo cubrieron con mantas y utilizaron compresas calientes para ayudarlo a recuperar la temperatura corporal.

Una tragedia para la comunidad

Collen Walker, tía de los dos hermanos, explicó que la pesca del fletán es parte de la vida cotidiana de Savoonga y constituye una fuente importante de alimento para sus habitantes, debido a las limitadas oportunidades de empleo.

"Así es como hacemos las cosas en nuestra comunidad. Nos cuidamos unos a otros", afirmó Walker.

También describió a Kulowiyi, quien era capitán de un barco pesquero comercial, como un hombre humilde y cariñoso que ayudaba a mantener a personas de la comunidad.

Walker contó que Aghnaanga acostumbraba pescar con su hermano, a quien consideraba una figura paterna después de la muerte de su propio padre.

La familiar relató que la madre del adolescente escuchó por radio el momento del rescate, acompañada por otros familiares.

"Todos lloramos y saltamos de alegría cuando el capitán anunció por la radio: ´Encontramos a un niño, está vivo, está vivo´", contó Walker.

Luego, según relató, la familia preguntó por los otros dos hombres.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que la embarcación volcó el sábado por la noche en alta mar