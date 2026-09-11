BHD inaugura la cuarta edición de la Feria Inmobiliaria New York City

El Banco BHD inauguró este viernes la cuarta edición de su Feria Inmobiliaria New York City, una iniciativa que reúne a constructoras e inmobiliarias dominicanas para presentar proyectos habitacionales y orientar a los dominicanos residentes en Estados Unidos interesados en adquirir una propiedad en República Dominicana.

La feria se celebra del 11 al 13 de septiembre en The Armory Arena, en Washington Heights, Nueva York, y cuenta con la participación de más de una veintena de empresas constructoras e inmobiliarias que presentan proyectos ubicados en distintas zonas del país, incluyendo opciones en planos, construcción y listas para entrega.

De acuerdo a un documento de prensa, durante el evento se presentan proyectos ubicados en distintas zonas de República Dominicana, incluidos inmuebles en planos, en proceso de construcción y listos para entrega.

La actividad también ofrece orientación financiera a los asistentes sobre las alternativas disponibles para adquirir una vivienda, los aspectos que deben evaluar antes de asumir un compromiso financiero y los requisitos para optar por un financiamiento en República Dominicana.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, destacó el propósito de la iniciativa.

"Impulsar el progreso humano de nuestra gente es estar cerca para escuchar, entender sus necesidades, presentar oportunidades y acompañar en decisiones importantes. Esta feria es para eso, para ayudar a convertir sueños en hogares y esfuerzo en bienestar", expresó.

Durante los tres días de la feria, especialistas del Banco BHD ofrecerán información sobre las opciones de financiamiento disponibles y recomendaciones para que los interesados puedan prepararse antes de adquirir una propiedad en el país.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Emilio Bretón, en representación de las empresas constructoras y agentes inmobiliarios participantes, seguido por Despradel.

También participaron en el acto el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús "Chú" Vásquez, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio.

Compromiso con los dominicanos en el exterior

El Banco BHD cuenta con experiencia en la realización y patrocinio de iniciativas dirigidas a dominicanos residentes fuera del país, con participaciones previas en ferias inmobiliarias celebradas en ciudades como Madrid, España, y Zurich, Suiza.

Con la celebración de la cuarta Feria Inmobiliaria New York City, la entidad reafirma su compromiso de acompañar a la diáspora dominicana en el logro de sus metas, facilitando espacios de orientación financiera y acceso a oportunidades de inversión que contribuyan a fortalecer sus vínculos con República Dominicana.