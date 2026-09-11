Embajada de EE. UU. en RD recomienda a estadounidenses no viajar con cannabis

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recomendó a los ciudadanos estadounidenses no viajar al extranjero con cannabis ni productos derivados de esta planta, debido a que numerosos países contemplan sanciones penales por su posesión.

"No viaje internacionalmente con cannabis ni con productos derivados del cannabis, incluidos marihuana, THC, CBD, comestibles, cartuchos para vapear, aceites, concentrados u otros productos de cannabis", indicó la legación diplomática en una publicación en X.

La Embajada recordó que los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las leyes locales de los países que visitan y advirtió que el hecho de que un producto de cannabis, THC o CBD sea legal en el estado donde reside una persona no significa que pueda transportarlo al extranjero.

La advertencia también incluye la marihuana medicinal que haya sido recetada por un médico.

Según la Embajada, muchos países imponen sanciones penales severas por la posesión de cannabis o productos derivados. Incluso en lugares donde estas sustancias sean legales o estén despenalizadas, cruzar una frontera internacional con ellas puede resultar en arresto u otras sanciones, les advierte.

.@TravelGov:



No viaje internacionalmente con cannabis ni con productos derivados del cannabis, incluidos marihuana, THC, CBD, comestibles, cartuchos para vapear, aceites, concentrados u otros productos de cannabis.



❗Los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las leyes... https://t.co/tOtDn4JcUD — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) September 10, 2026

Recomiendan revisar el equipaje

La representación diplomática también pidió a los viajeros revisar cuidadosamente sus maletas antes de salir de Estados Unidos.

"Prepare siempre su equipaje comenzando con una maleta completamente vacía", recomendó, al señalar que algunos ciudadanos estadounidenses han sido arrestados por llevar involuntariamente productos de cannabis a otros países.

Entre los artículos que pueden ser transportados accidentalmente mencionó comestibles, cartuchos para vapear, aceites y concentrados.

La Embajada aconsejó revisar todos los compartimentos y bolsillos del equipaje antes de viajar y consultar las leyes del país de destino, así como la lista de artículos prohibidos, a través del sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.