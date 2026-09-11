Rinden homenaje a dominicanos víctimas de los atentados del 11 de septiembre

Captura de pantalla de video que muestra banderas dominicanas y rosas en los nombres de las víctimas dominicanas en el atentado del 11 de septiembre de 2001. ( @REPUBLICADOMINICANADR INSTAGRAM )

Con banderas de República Dominicana y rosas rojas, fueron recordadas este viernes las víctimas de origen dominicano de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.

El video fue compartido por una cuenta de Instagram dedicada a la República Dominicana en Nueva York donde muestran los nombres de las personas en el Museo del 11 de Septiembre, ubicado en Manhattan.

Víctimas dominicanas

"Han pasado veinticinco años, pero hay ausencias que el tiempo nunca logra llenar y recuerdos que permanecen para siempre en el corazón de una familia", recordó la cuenta @republicadominicanadr.

Las cifras oficiales del concejo municipal de la ciudad de Nueva York certifican que de los 258 hispanos que murieron en el atentado, 27 eran dominicanos, siete mujeres y 20 hombres, aunque se presume pudo ser más.

En el video se pueden leer los nombres de Alejo Pérez, Nancy Díaz, Emenecio Darío Hidalgo Cedeño, David Bartolo Rodríguez-Vargas, Jesús Ovalles, entre otros.

Empleados afectados

"A cada madre, padre, hijo, hermano, esposa, esposo y amigo que todavía lleva consigo el dolor de aquella tragedia, les enviamos nuestro respeto, nuestra solidaridad y un abrazo desde la distancia", conmemoró la página en este 25 aniversario de los atentados.

Los reportes y noticias de ese año, indican que alrededor de 100 dominicanos, empleados del restaurante Windows on the World se presentaron a sus puestos de trabajo ese día.

De los 27 dominicanos oficialmente reportados como víctimas, 14 eran empleados del restaurante: 10 meseros, dos cocineros y dos asistentes de cocina.