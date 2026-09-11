Mirex extiende plazo hasta el 25 de septiembre para postularse al Premio al Emigrante Dominicano

María Alejandra Castillo, Haydeé Rainieri, Augusto Taveras, Raquel Peña, Roberto Álvarez, María Amalia León y Celinés Toribio durante la celebración del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) extendió este viernes el plazo para postularse a la octava edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, un reconocimiento destinado a destacar a dominicanos y dominicanas residentes en el exterior por sus aportes positivos a las comunidades donde viven.

Las solicitudes para esta nueva edición podrán ser enviadas hasta el próximo 25 de septiembre de 2026, informó el Mirex a través de sus redes sociales.

La institución exhorta a personas e instituciones que conozcan perfiles meritorios a presentar sus propuestas de candidaturas a través de las embajadas y consulados dominicanos, las oficinas del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) o en la Dirección de Diplomacia Especializada, ubicada en la sede de la Cancillería.

Convocatoria a instituciones

En ese sentido, el MIREX hizo un llamado a entidades académicas, religiosas y empresariales, así como a organizaciones sociales, de la sociedad civil y ciudadanos en general, para que propongan a emigrantes con méritos suficientes para optar por este galardón.

Cada año, el MIREX entrega este premio como la principal distinción del Estado dominicano a sus ciudadanos en el exterior y a sus descendientes de primera y segunda generación, que han desarrollado una trayectoria sobresaliente en áreas como la ciencia, el arte, las humanidades, el trabajo, la profesión y la academia, manteniendo además un vínculo activo con el país.

El reconocimiento está inspirado en la vida y legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta, figura de prestigio internacional que se convirtió en uno de los dominicanos más admirados a nivel mundial y en un referente de la marca país.