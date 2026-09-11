EE. UU. limitará la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros a partir del 15 de septiembre

El próximo martes 15 de septiembre entrará en vigor una nueva normativa que modificará las condiciones de estadía para estudiantes extranjeros con visas F, visitantes de intercambio con visas J y representantes de medios de comunicación extranjeros con visas I, quienes ahora tendrán períodos de admisión con fechas específicas de vencimiento.

El cambio responde a una norma final publicada en julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que elimina el sistema conocido como "duration of status" (duración del estatus) para las categorías F, J y determinados no inmigrantes I, y lo sustituye por períodos de admisión con una fecha específica de vencimiento.

Según un comunicado de la Casa Blanca del mes pasado, la dicha laguna permitía a estudiantes extranjeros, a visitantes de intercambio y a representantes de medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de forma indefinida sin una supervisión rutinaria por parte del Gobierno.

A partir del 15 de septiembre, la nueva normativa establecerá un período fijo de admisión para los titulares de visados de no inmigrante de las categorías F, J e I.

"Este cambio decisivo restablece la integridad del sistema de inmigración del país, combate el abuso generalizado de los visados y refuerza la seguridad nacional mediante controles periódicos", indicó la Casa Blanca.

El DHS agregó que su norma final "proporcionará mayor protección y supervisión a estas categorías de no inmigrantes y permitirá al DHS evaluar mejor si estos no inmigrantes mantienen su estatus durante su estancia temporal en Estados Unidos".

¿Qué significan los cambios?

Bajo el nuevo sistema, los estudiantes académicos con visas F, los visitantes de intercambio con visas J y determinados representantes de medios de comunicación con visas I que necesiten permanecer en Estados Unidos más allá del período autorizado deberán solicitar una extensión de estadía ante USCIS o, en determinadas circunstancias, salir del país y solicitar nuevamente su admisión, según los medios locales.

En el caso de los estudiantes y los visitantes de intercambio la nueva regla establece que, en general, el período de admisión estará limitado a estará condicionado a la duración de su programa específico, sin que dicha duración supere un período máximo de cuatro años.

Para aquellos que necesiten más tiempo para completar un programa académico deberán solicitar formalmente una prórroga de estancia (EOS) directamente a USCIS.

Esto, según la Casa Blanca, traslada la supervisión del personal universitario a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, comprobaciones de antecedentes y controles de fraude.

La norma también reduce de 60 a 30 días el período que tienen los estudiantes F-1, después de completar sus estudios o la capacitación práctica autorizada, para prepararse para salir de Estados Unidos o realizar las gestiones correspondientes para mantener su estatus migratorio.

Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales.

¿Qué ocurre con quienes ya están en Estados Unidos?

La implementación contempla disposiciones transitorias para los estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación que ya se encuentren en Estados Unidos bajo el sistema de "duración del estatus".

Los actuales titulares de visados de no inmigrante que residan en Estados Unidos al amparo del anterior marco de "duración del estatus" pasarán automáticamente al nuevo sistema, y su estancia autorizada tendrá una duración máxima de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta norma.

Cambios en los formularios

Para responder a dichos cambios, el USCIS anunció el mes pasado la publicación de nuevas ediciones del Formulario I-539, Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante, y del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

Las nuevas ediciones, ambas con fecha del 15 de septiembre de 2026, sustituirán la versión del 28 de agosto de 2024 del Formulario I-539 y la del 21 de agosto de 2025 del Formulario I-765.

USCIS advirtió que no habrá un período de gracia para continuar utilizando las ediciones anteriores, debido a que los cambios son necesarios para implementar la nueva normativa.

Por ello, la agencia está proporcionando de manera anticipada versiones preliminares de los formularios con fecha del 15 de septiembre de 2026 y sus respectivas instrucciones. Sin embargo, USCIS aclaró que estas versiones no deben presentarse antes de esa fecha.

En el caso del Formulario I-539, USCIS aceptará la edición del 28 de agosto de 2024 únicamente si el formulario está matasellado o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre. A partir de esa fecha, esa versión será rechazada y solo se aceptará la edición del 15 de septiembre de 2026.

Las mismas reglas se aplicarán al Formulario I-765. La edición del 21 de agosto de 2025 será aceptada si está matasellada o se presenta electrónicamente antes del 15 de septiembre. A partir de ese día, USCIS rechazará esa versión y solo aceptará la nueva edición, fechada el 15 de septiembre de 2026.