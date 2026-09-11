EE. UU. utiliza por primera vez su tribunal especial de terrorismo para expulsar a una afgana

Primer plano de una mujer musulmana con burka (vestimenta tradicional de Afganistán y el oeste de Pakistán que cubre el rostro y el cuerpo). ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer afgana acusada de apoyar un complot para llevar a cabo un tiroteo masivo en Estados Unidos fue expulsada de regreso a Afganistán, en el primer caso examinado por un tribunal especial estadounidense de terrorismo, informó el Departamento de Justicia el viernes.

Nazira Haji Zada, de 47 años, residente en Texas, fue expulsada de Estados Unidos el 25 de agosto por orden del Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) en Washington, indicó el departamento en un comunicado.

El ATRC fue creado por el Congreso hace 30 años, pero nunca se había utilizado hasta ahora.

El Departamento de Justicia señaló que Zada, quien llegó a Estados Unidos en 2018, "reconoció que es una terrorista extranjera y renunció a apelar la orden de expulsión".

"Este caso histórico, que culmina en la pronta expulsión de esta terrorista extranjera a su país de origen, representa una victoria para la seguridad nacional y el estado de derecho", dijo el fiscal general Todd Blanche en un comunicado.

"Este primer caso ante el ATRC demuestra cómo el Departamento utilizará todas las herramientas a su disposición para proteger nuestro país".

Hijo fue condenado

El hijo de Zada, Abdulá Haji Zada, se declaró culpable, junto con un co-conspirador, Nasir Ahmad Tawhedi, de planear un ataque el día de las elecciones estadounidenses de 2024 en nombre del Estado Islámico.

Abdulá Haji Zada, que tenía 17 años en el momento de su detención, fue condenado en 2025 a 15 años de prisión.

Tawhedi está a la espera de sentencia.

Según los documentos judiciales, ambos compraron dos rifles AK-47 y 500 cartuchos de munición a un agente encubierto del FBI para llevar a cabo un "ataque con numerosas víctimas".