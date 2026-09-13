Buscan a un hombre por golpear y agredir sexualmente a una repartidora en Nueva York

Imagen proporcionada por la policía muestra al sospechoso de violación en Staten Island. ( TOMADA DE LA CUENTA CRIME STOPPERS EN X )

Las autoridades de Nueva York buscan al sospechoso de golpear y abusar sexualmente de una repartidora mientras esta realizaba una entrega en Staten Island la semana pasada.

De acuerdo con el informe del Diario NY, una mujer de 37 años fue golpeada en el rostro con un arma de fuego y luego abusada sexualmente mientras entregaba un paquete en la intersección de Dongan Hills Avenue y Jefferson Street, cerca de las 6:00 de la tarde del miércoles.

La víctima fue llevada a un hospital para recibir atención médica y se encuentra en condición estable.

El sospechoso escapó y, hasta el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada al caso.

El pasado viernes, la cuenta de Crime Stoppers de la Policía de Nueva York compartió en X un retrato de cómo se supone que luce el sospechoso, así como la vestimenta que llevaba cuando cometió el delito, sin agregar más información.

De acuerdo con la imagen, el hombre llevaba el rostro cubierto y una chaqueta con capucha al momento de agredir a la mujer.

WANTED FOR RAPE: On Wednesday, September 9, 2026, at approximately 6:00 P.M., in the vicinity of Dongan Hills Avenue and Jefferson Street, an unidentified male struck a 37-year-old female victim with a firearm and proceeded to forcibly rape her. The male then fled to parts... pic.twitter.com/A5opqYV8g7 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 11, 2026

"SE BUSCA POR VIOLACIÓN: El miércoles 9 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 18:00 horas, en las inmediaciones de la avenida Dongan Hills y la calle Jefferson, un hombre no identificado golpeó con un arma de fuego a una mujer de 37 años y la violó. El agresor huyó a un lugar desconocido", reza la publicación.

"Pude haber sido ella"

Según el relato de la receptora del envío Niesha Sosa, la víctima le estaba entregando un paquete de productos para el cabello en su apartamento cuando fue atacada.

"De repente, mientras bajaba en el ascensor, oí un golpe en el pasillo", explicó Sosa, quien dijo que ella misma hubiera sido el objetivo del ataque si tan solo el ascensor del edificio hubiera subido más lento.

"Si ella hubiera subido a ese ascensor y yo hubiera esperado y hubiera tardado demasiado (el ascensor), habría bajado por las escaleras", dijo Sosa. "Eso me pudo haber pasado a mí".

De acuerdo con ABC 7, la seguridad de los repartidores se ha visto afectada en la propiedad de NYCHA en Staten Island, a tal punto que llevó a UPS a modificar sus políticas de entrega, permitiendo a los conductores permanecer dentro de sus camiones en vez de ingresar a algunos complejos de apartamentos administrados por la ciudad.

Sosa y otros residentes reclaman una medida que consideran esencial para reforzar la seguridad en sus edificios: la instalación de cámaras de vigilancia.

Hace unas tres semanas se anunció que un millón de dólares en fondos federales se destinarán a mejoras de seguridad, como la instalación de cámaras en el vestíbulo del edificio, en el exterior y en los ascensores de la propiedad pública de NYCHA, en esa zona de Staten Island.