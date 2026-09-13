"Un disparo accidental" de un policía en el Metro de Nueva York hiere a un agente y una pasajera

Nueva York, NY, EE.UU. - 8 de julio de 2022: Los pasajeros esperan el tren en el andén de la calle 86 y la estación de metro de Lexington en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Un disparo accidental realizado por un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) dentro de una estación del metro de Brooklyn dejó heridas leves a otro oficial y a una pasajera, informó la institución este domingo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:40 de la tarde del jueves en la estación Kingston-Throop Avenues, de la línea C, en el vecindario de Bed-Stuy.

De acuerdo con el NYPD, el disparo se produjo cuando fragmentos de la bala "entraron en contacto" con un segundo agente y una pasajera de 34 años, quienes sufrieron heridas leves.

Inicialmente, las autoridades habían informado que nadie había resultado herido en el incidente, pero posteriormente emitieron un comunicado en el que confirmaron que dos personas habían tenido contacto con fragmentos de la bala, según recoge el Diario NY.

La pasajera y los dos agentes fueron trasladados a un hospital de la localidad y posteriormente dados de alta, según informó la Policía de Nueva York. El departamento no ofreció detalles sobre las lesiones.

Tras el incidente, los dos oficiales fueron reasignados a tareas administrativas mientras se desarrolla la investigación.

Un caso sin detalles

El NYPD informó al medio Gothamist que el arma del primer agente nunca salió de su funda. Un oficial de Policía había señalado inicialmente que algo se había atascado en el arma.

Hasta el momento, el departamento no ha explicado cómo se produjo el disparo, qué estaban haciendo los agentes en ese momento ni si el arma pudo haber presentado una falla. Tampoco ha precisado cómo se fragmentó la bala ni por qué las tres personas fueron trasladadas al hospital, aunque solo dos resultaron heridas.

Las autoridades no han revelado los nombres de los agentes ni de la pasajera involucrados en el incidente.

La División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD está a cargo de las pesquisas para determinar cómo ocurrió el disparo.