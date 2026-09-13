Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia
Ucrania indicó que el ataque se produjo a dos kilómetros de la frontera con Polonia
Un dron ruso alcanzó este domingo un tren con destino a Varsovia cerca de la frontera polaca en Ucrania, pero no causó víctimas, según informaron los gobiernos de ambos países.
Ucrania indicó que el ataque se produjo a dos kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN, y alcanzó la locomotora del tren de pasajeros.
Cae dron en Polonia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Moscú lo atacó "deliberadamente".+
Polonia también informó de que otro dron cayó cerca de un paso fronterizo.
"Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones", afirmó Zelenski.
- La compañía ferroviaria polaca PKP Intercity informó de que el tren viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo.
Ninguno de los dos países informó de víctimas y PKP Intercity indicó que el tren sufrió un retraso de más de seis horas, pero continuará hasta Varsovia después de completar los trámites aduaneros en la frontera.