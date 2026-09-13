Investigan brote de legionelosis en El Bronx tras una muerte y cinco casos confirmados

Simulación en 3D de la bacteria Legionella, causante de la legionelosis. ( SHUTTERSTOCK )

Las autoridades sanitarias de Nueva York investigan desde la semana pasada un nuevo brote de legionelosis en el sur de El Bronx, condado en el que viven más de 300,000 dominicanos.

El Departamento de Salud de la ciudad inició la investigación el pasado 10 de septiembre en algunas zonas de Melrose y Morrisania, al sur del condado, y comenzó a revisar las posibles fuentes de exposición.

Hasta esa fecha, una persona había fallecido y otras cinco habían sido diagnosticadas con la enfermedad, mientras las autoridades esperaban los resultados de las pruebas de otros posibles casos, según un comunicado publicado por el Departamento de Salud.

De acuerdo con el comunicado, los casos están concentrados en los códigos postales 10451 y 10456, por lo que las autoridades instan a toda persona que haya estado en contacto con esta zona a buscar atención médica si presenta síntomas similares a los de la gripe.

"Cualquier neoyorquino que viva o trabaje en la zona afectada, así como quienes hayan visitado la zona desde finales de agosto, debe comunicarse inmediatamente con un proveedor de atención de salud si presenta síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos o dificultad para respirar", reza el comunicado.

La Legionella es una bacteria de origen natural y la mayoría de las personas expuestas no desarrollan la enfermedad del legionario.

La enfermedad suele aparecer tras una exposición elevada o repetida y es más probable que se presente en personas con mayor riesgo, entre ellas, mayores de 50 años, fumadores o personas que usan cigarrillos electrónicos.

Además, las personas con enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales o del hígado, diabetes o un sistema inmunitario debilitado corren un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad del legionario.

El anuncio llega pocas semanas después de otro brote de legionelosis en el Upper East Side, una situación que mantiene bajo atención los sistemas de agua y refrigeración de la ciudad.

La investigación

El Departamento de Salud dijo que está "investigando activamente este brote" y que, para la semana pasada, ya había completado el muestreo de las torres de enfriamiento de la zona, las cuales fueron llevadas al laboratorio de Salud Pública del departamento para su análisis.

Esto se debe a que los brotes de legionelosis anteriores han estado vinculados a la transmisión de la bacteria Legionella a través del aire, en forma de neblina producida por las torres de enfriamiento.

De detectarse la presencia de la bacteria en una de las torres de la zona afectada, las autoridades indicaron que se les pedirá a los propietarios de dichos edificios llevar a cabo una descontaminación completa, que incluye el vaciado, la limpieza y la desinfección de la torre.

El Departamento de Salud también alertó a los profesionales de la atención de salud para que tengan en cuenta la enfermedad del legionario a la hora de evaluar a pacientes con síntomas similares.

Además, desde el viernes se realizaron actividades de divulgación en la zona afectada, lo que incluye la distribución de folletos informativos en varios idiomas, la actualización de su página web y la organización de reuniones públicas a lo largo del fin de semana, dijo el departamento.

Síntomas de la enfermedad

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición a la bacteria, aunque en algunos casos pueden tardar más en manifestarse.

Entre los síntomas más comunes se incluyen:

Tos

Fiebre

Dolores de cabeza

Dolores musculares

Dificultad para respirar

También pueden presentarse otros síntomas, como confusión, diarrea y náuseas.