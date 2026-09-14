Presunto miembro de los Trinitarios en Lawrence es acusado de conspiración para distribuir drogas

Imagen difundida por la página de X del FBI Boston de Jhesy Rodríguez. ( TOMADA DEL FBI BOSTON )

Un hombre señalado como presunto integrante del capítulo de Lawrence de la pandilla Trinitarios fue arrestado y acusado en una corte federal de Massachusetts por supuestamente participar durante varios años en una conspiración para distribuir drogas.

Jhesy Rodríguez, alias "J Sav", de 31 años y residente en Lawrence, enfrenta un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, informó la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Según los documentos judiciales, Rodríguez habría continuado con la distribución de drogas mientras se encontraba en libertad bajo supervisión judicial por un caso estatal relacionado con armas de fuego y portaba un dispositivo de monitoreo GPS.

Las autoridades indicaron que Rodríguez fue detenido en septiembre durante la ejecución de una orden de registro en Lawrence. En el operativo fueron incautadas tres armas de fuego, alrededor de 10 gramos de pastillas falsificadas de Percocet que contenían fentanilo y varios teléfonos celulares.

El análisis de los teléfonos habría revelado comunicaciones que, según los investigadores, muestran que Rodríguez participaba en la distribución de drogas desde hacía varios años.

Lo vinculan con dos tiroteos

Además de las acusaciones relacionadas con drogas, documentos judiciales citados por las autoridades señalan que varios testigos que colaboraron con la investigación de los Trinitarios identificaron presuntamente a Rodríguez como participante en dos tiroteos vinculados con la organización.

Uno de los incidentes habría ocurrido en Lynn y el otro en Lawrence.

Las autoridades no han presentado esos señalamientos como cargos adicionales en la acusación federal anunciada en este caso.

Rodríguez enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir una sustancia controlada. El delito también contempla un período mínimo de tres años de libertad supervisada y una multa de hasta un millón de dólares.

Cualquier sentencia será determinada por un juez federal de distrito, de acuerdo con las leyes aplicables y las Directrices de Sentencia de Estados Unidos.

La investigación involucra a varias agencias federales, estatales y locales, entre ellas el FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Policía Estatal de Massachusetts y el Departamento de Policía de Lawrence.

El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Philip A. Mallard, de la Unidad de Crimen Organizado y Pandillas de la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Como en todo proceso penal, Rodríguez se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.