Detectan bacteria Legionella en el Yankee Stadium y otros nueve edificios en El Bronx

Simulación en 3D de la bacteria Legionella, causante de la legionelosis. ( SHUTTERSTOCK )

Las autoridades sanitarias de Nueva York detectaron la bacteria que causan la enfermedad del legionario, potencialmente mortal, en las torres de refrigeración de 10 edificios en el sur de El Bronx, entre ellos el estadio de los Yankees de Nueva York, en medio de un brote que ya ha cobrado la vida de una persona.

En un comunicado publicado la tarde del domingo, el Departamento de Salud de la ciudad identificó los 10 edificios que dieron positivo en las pruebas para Legionella, los cuales están ubicados en las zonas de códigos postales 10451 y 10456, correspondientes a los barrios de Melrose y Morrisania.

El departamento compartió las direcciones de los edificios, entre ellos la 1 E. 161st St., que corresponde a la torre de refrigeración del Yankee Stadium.

"Las 10 torres de refrigeración dieron positivo a la presencia de la bacteria Legionella mediante una prueba inicial de PCR. Esta prueba detecta el ADN de la bacteria Legionella, pero no determina si está viva o muerta, ni confirma que una torre de refrigeración sea la fuente de la infección", advirtió el departamento en su comunicado.

Y agrega que "solo la bacteria Legionella viva puede causar la enfermedad".

En ese sentido, indicó que están realizando pruebas de cultivo adicionales para determinar si había bacterias vivas presentes cuando se tomaron las muestras, que se tomaron antes del 10 de septiembre, dentro de las 12 horas posteriores a la identificación del brote.

Agrega, además, que las pruebas PCR preliminares se completaron el sábado 12 de septiembre, y ese mismo día se emitieron las órdenes para limpiar y desinfectar las 10 torres de refrigeración, que deben ser completadas antes de este lunes.

Hasta el momento, 10 personas dieron positivo a la enfermedad, una de ellas falleció y tres permanecen hospitalizadas, según informó el Departamento de Salud.

El brote de enfermedad del legionario en Morrisania y Melrose se produce tras otro brote ocurrido en julio en el Upper East Side, el cual estuvo relacionado con 11 fallecimientos.

Pruebas completadas

El departamento explicó que, de las 10 torres de refrigeración, ocho cumplen con el requisito de realizar pruebas cada 31 días, que entró en vigor el 8 de mayo, entre ellas la del Yankee Stadium.

Solo las torres de refrigeración ubicadas en 820 Concourse Village West y 1265 Franklin Ave. no proporcionaron la información de las pruebas requerida, indicó.

Para este brote de legionelosis, las autoridades sanitarias indicaron que han investigado un total de 24 torres de refrigeración.

Y advirtió que "inspeccionará cualquier torre de refrigeración que dé positivo durante esta investigación para verificar su cumplimiento con las leyes y regulaciones locales".

"Es preocupante"

Según el medio Spectrum, los aficionados que asistieron ayer domingo al estadio indicaron que no se mencionó la detección de la bacteria, ni antes ni durante el partido.

"Es preocupante; no se dijo nada al respecto esta mañana, ni siquiera cuando llegamos al estadio", dijo Martha Núñez. "No se mencionó nada".

"Definitivamente deberían haber avisado a la gente. Eso, sin duda, no está bien", señaló su acompañante, Christian Maldonado, al diario.

Los Yankees, por su parte, informaron en un comunicado que en 2024 se instalaron nuevas torres de refrigeración de última generación en el estadio, las cuales se someten a pruebas semanales de calidad del agua y de presencia de bacterias desde entonces.

Los resultados de estas pruebas se reportan mensualmente a la ciudad, añade la organización en el comunicado.

"Espero que todo salga bien", dijo Núñez. "Porque, ya sabe, el estadio estaba lleno, pero creo que debería haber una comunicación más clara y honesta".

Asimismo, el Departamento de Salud señala que "es seguro ducharse, beber agua del grifo y usar aires acondicionados en los códigos postales afectados, a menos que se indique lo contrario", y agrega que "no existe ningún riesgo adicional por estar dentro de ninguno de los 10 edificios".

Además, los Yankees informaron que la torre del estadio que dio positivo fue vaciada y limpiada el domingo por la mañana.

"No se han registrado casos recientes relacionados con el Yankee Stadium", declaró el equipo. "Además, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York no nos ha pedido en ningún momento de este mes que pospongamos nuestros partidos".

Sobre la enfermedad

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, presente de forma natural en el agua. Las personas contraen la legionelosis al inhalar vapor de agua que contiene bacterias vivas.

La enfermedad no se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición e incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, dificultad para respirar y tos. La legionelosis se puede tratar eficazmente con antibióticos si se diagnostica a tiempo.

Entre las personas con mayor riesgo se incluyen los adultos mayores de 50 años, los fumadores o usuarios de cigarrillos electrónicos, las personas con enfermedades pulmonares crónicas, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y las personas que toman medicamentos inmunosupresores.

Las torres de refrigeración, que liberan vapor de agua al aire exterior, han sido identificadas como la fuente de brotes comunitarios previos de legionelosis.