Cuatro personas hospitalizadas tras desplome de una grúa en una obra en Miami

Esta imagen tomada de un vídeo de WSVN muestra a las autoridades de Miami respondiendo a la escena de una grúa que se derrumbó en una obra de construcción, el lunes 14 de septiembre de 2026. ( WSVN VÍA AP )

Una grúa de unos 26 metros (85 pies) de altura se desplomó el lunes por la mañana sobre un vehículo que circulaba junto a una obra de construcción en el exclusivo vecindario de Brickell, en Miami, provocando un incendio y dejando cuatro personas heridas.

De acuerdo con la agencia AP, el accidente ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana. Los heridos son la conductora del vehículo, dos trabajadores de la construcción que quedaron atrapados y el operador de la grúa, quien logró saltar cuando el equipo comenzó a volcarse.

El jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, dijo en conferencia de prensa que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

"He estado en el departamento de bomberos durante 28 años; cuando uno mira el lugar, es impresionante", expresó Hevia. "El hecho de que tuviéramos cuatro víctimas, y que todas pudieron ser rescatadas o salir por sí mismas con lesiones leves es un día notable para ellas".

Según Hevia, la mujer conducía por una calle cercana cuando se percató de que la grúa comenzaba a volcarse. La conductora puso el vehículo en reversa y logró salir por la parte trasera mientras el automóvil se incendiaba.

"Poder ver la grúa cayendo, poner el auto en reversa y salir por la parte trasera mientras el auto está en llamas, realmente increíble", dijo el jefe de bomberos.

La estructura también aplastó dos vehículos estacionados que estaban desocupados y cayó sobre un contenedor de almacenamiento en el que se encontraban dos trabajadores, informó AP.

Los dos empleados atrapados y el operador de la grúa fueron trasladados a un centro de traumatología cercano con lesiones leves. La conductora también sufrió heridas de carácter leve y fue llevada a otro hospital. Las autoridades no han divulgado los nombres de los afectados.

Te puede interesar Hombre mata a cuatro personas a puñaladas en diferentes casas en el sur de EE. UU.

"Fue una escena muy compleja con un incendio que estaba ocurriendo; nuestros equipos estaban apagando el incendio y nuestro equipo de rescate técnico trabajando simultáneamente para cortar a través de la caja conex, la caja de construcción, y pudieron liberar con éxito a las dos víctimas", explicó Hevia.

El funcionario indicó que las autoridades tenían registrados a todos los trabajadores que se encontraban en la obra al momento del accidente.

Investigaciones en curso

Las autoridades aún no han determinado qué provocó el desplome. Hevia señaló que el incidente está bajo investigación.

El equipo involucrado era una máquina de hincado de pilotes, utilizada para introducir columnas profundamente en el suelo con el objetivo de proporcionar soporte a grandes estructuras. Este tipo de maquinaria suele compartir una base similar a la de una grúa tradicional.

Personal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y de la unidad de Estructuras Inseguras del condado de Miami-Dade acudió al lugar.

Los bomberos también permanecieron en la zona para controlar un derrame de combustible y evitar que el incendio se propagara mientras llegaba un equipo especializado de mitigación.