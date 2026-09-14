Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

La ciudad de Nueva York durante las fuertes lluvias del domingo. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK )

Las fuertes lluvias que azotaron el área triestatal este domingo provocaron inundaciones repentinas, cierres de carreteras, rescates acuáticos y afectaciones en el servicio ferroviario.

De acuerdo con el medio Spectrum, que cita al Servicio Meteorológico Nacional, las áreas más afectadas fueron el norte de Nueva Jersey, partes del condado de Westchester, en Nueva York, y una franja de la costa de Connecticut a lo largo de la Interestatal 95.

El organismo había emitido alertas de inundación repentina para toda la región durante gran parte de la mañana del domingo. En algunos lugares, la lluvia caía a un ritmo de entre 1 y 2 pulgadas por hora.

En tanto, los operadores de trenes Metro-North y Amtrak informaron retrasos y cancelaciones en sus servicios ferroviarios hacia New Haven, que dan servicio a Norwalk, Bridgeport y otras importantes comunidades de Connecticut.

El aeropuerto Tweed New Haven, por su parte, cerró su terminal de salidas debido a inundaciones repentinas en la zona. Las autoridades aeroportuarias informaron a través de Facebook que los viajeros con vuelos programados para el domingo no debían acudir al aeropuerto hasta nuevo aviso.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, y otros funcionarios estatales instaron a los conductores a evitar las carreteras inundadas y a no intentar atravesar zonas con agua acumulada, según recoge Spectrum Noticias.

#ÚltimaHora | FUERTES LLUVIAS INUNDAN CALLES DE PATERSON, NUEVA JERSEY



Fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes calles de Paterson, Nueva Jersey, dejando varias zonas cubiertas de agua.



Imágenes muestran vehículos circulando con dificultad por calles anegadas,... pic.twitter.com/SvU03Xxvjk — La Capital News (@LaCapitalNews) September 14, 2026

Operaciones de rescate en Connecticut

El tramo costero entre Norwalk y Westport estuvo entre las zonas más afectadas de Connecticut. Allí se registraron entre 6 y 7 pulgadas de lluvia durante la mañana del domingo, con intensidades que alcanzaron entre 3 y 4 pulgadas por hora.

En Westport, los equipos de emergencia realizaron 13 rescates de personas atrapadas en vehículos debido al agua, según informó el Departamento de Bomberos.

"Aunque la lluvia cese, puede persistir el agua acumulada y otros peligros", advirtió el Departamento de Bomberos en Facebook, al pedir a los residentes que continuaran evitando las carreteras inundadas y que nunca intentaran rodear las barreras de seguridad.

En Bridgeport, el Departamento de Bomberos informó que atendió "llamada tras llamada" durante el domingo, incluido el despliegue de embarcaciones para rescatar a residentes de zonas inundadas y ponerlos a salvo.

Las fuertes lluvias también provocaron el cierre de varias carreteras y algunos rescates acuáticos en White Plains y otras localidades del condado de Westchester, en Nueva York.

Unos 20 rescates en Paterson

En Nueva Jersey, el alcalde de Paterson, Andre Sayegh, informó que los equipos de emergencia rescataron a unas 20 personas atrapadas por la rápida crecida de las aguas. Entre ellas se encontraba una mujer que cayó de su silla de ruedas y quedó flotando en una calle inundada.

Sayegh señaló que no había informes inmediatos de víctimas mortales ni heridos graves a causa del temporal, aunque videos compartidos en redes sociales mostraban automóviles estacionados casi completamente sumergidos en algunas vías.

Media maratón se celebra pese a las inundaciones

En Nueva Jersey también se celebró una media maratón a pesar de las alertas de inundaciones repentinas.

Las imágenes tomadas por los propios corredores los muestran aferrándose a las barandillas mientras luchan por no ser arrastrados por la corriente de agua, que en algunos puntos les llegaba hasta la cintura.

La media maratón Racefaster tuvo lugar en Paramus, en el condado de Bergen. A pesar de las condiciones climáticas, 250 corredores llegaron a la meta, según informó The Post.

Muchos corredores cuestionaron por qué la carrera seguía adelante a pesar de las advertencias locales de inundaciones repentinas. Los organizadores la pospusieron dos horas y comenzó a las 10:00 de la mañana, en lugar de las 8:00 previstas.

Paramus recibió entre 4 y 5 pulgadas de lluvia el domingo, que se acumularon en varios puntos a lo largo del recorrido, especialmente alrededor del río Saddle.