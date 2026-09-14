EE. UU. tiene armas desplegadas en el espacio, afirma la Fuerza Espacial

El presidente estadounidense Donald Trump escucha mientras la secretaria de Educación, Linda McMahon, pronuncia un discurso durante un evento educativo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.. ( EFE )

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional este lunes.

Es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

"Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.

Estas armas permiten "disputar y controlar" el espacio y "afectar las capacidades del adversario", indica el comunicado. "Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos", indicó.

Amenazas en el espacio

Tanto Rusia como China -los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos- representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.

China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", aseguró la Fuerza Espacial estadounidense.

Mientras que Rusia "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros", agregó.

Historia de la militarización

La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar como de destruir satélites.

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.