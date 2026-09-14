Darializa Ávila buscaría bloquear fondos cruciales para lucha contra terrorismo en NY

La dominicana Darializa Ávila Chevalier, quien busca representar en la Cámara Baja de Estados Unidos un distrito que abarca partes de Harlem, Manhattan y El Bronx, planea formar junto a otros legisladores un bloque socialista en Washington y bloquear el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de acuerdo con información publicada por The New York Post.

Según el diario, Ávila Chevalier y Claire Valdez, ambas candidatas respaldadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han conversado con integrantes del grupo conocido como "El Escuadrón" sobre la creación de un "poderoso bloque socialista" en el Congreso, incluso antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

El medio señala que uno de los primeros objetivos del grupo sería rechazar el presupuesto del DHS, una posición que, según fuentes citadas por The Post, podría poner en riesgo más de 215 millones de dólares destinados a programas de seguridad y lucha contra el terrorismo en Nueva York.

Ávila Chevalier y Valdez obtuvieron la nominación demócrata en las primarias de junio y se encaminan a las elecciones generales de noviembre. La primera aspira a ocupar el escaño del congresista Adriano Espaillat, mientras que Valdez, actual asambleísta estatal que representa Brooklyn y Queens, busca representar el mismo distrito.

Ambas son consideradas candidatas principales de los Socialistas Democráticos de América (DSA), organización política de la que Mamdani también forma parte.

Fondos para seguridad

Entre los programas que podrían verse afectados se encuentra la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas (UASI), creada en 2003 tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que distribuye subvenciones federales a zonas urbanas consideradas de importancia estratégica para la prevención y respuesta ante posibles ataques.

Nueva York ha recibido históricamente recursos de este programa para fortalecer sus capacidades de seguridad y respuesta ante emergencias.

Mamdani, junto con la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general estatal, Letitia James, ha cuestionado a la administración del presidente Donald Trump por la retención de parte de estos fondos.

Durante una declaración el 1 de septiembre, Mamdani defendió la necesidad de los recursos federales para mantener las capacidades de seguridad de la ciudad, incluidos los equipos antibombas, las comunicaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y la preparación para responder ante una eventual amenaza radiológica.

"Estamos hablando del dinero necesario para financiar completamente 12 escuadrones antibombas en todo Nueva York", afirmó el alcalde, según recoge The Post.

Una de las candidatas niega el plan

La información publicada por The New York Post fue cuestionada por un representante de Valdez, quien negó que la candidata tenga previsto respaldar ese tipo de estrategia en el Congreso.

"Esta información es totalmente inexacta y cualquier fuente anónima que describa los planes de Claire para el Congreso está mal informada, miente o ambas cosas", afirmó el representante en un correo electrónico enviado al diario.

El diario sostiene, citando fuentes legislativas anónimas, que Ávila-Chevalier y Valdez han tratado de mantener en reserva sus planes por considerar que podrían generar conflictos con integrantes de la administración de Mamdani.

Una de las fuentes citadas por el periódico cuestionó que las futuras congresistas estén dispuestas a asumir el costo político y económico que podría tener una oposición a los fondos federales destinados a la seguridad de Nueva York.

"No les importa lo que le cueste a Nueva York. Están ahí para dejar clara su postura", dijo la fuente a The Post.