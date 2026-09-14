Trump tilda de "patraña" los temores de que la IA pueda destruir a la humanidad

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la entrega del trofeo del Abierto de Irlanda en el Trump International Golf Links and Hotel en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

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El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó este lunes de "patrañas" los temores de que la inteligencia artificial (IA) pueda destruir la humanidad, y aseguró que todas las críticas sobre este pujante sector son una "conspiración enfermiza".

"Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en un mensaje previo.

Esa "patraña", aseguró Trump, no es diferente de las acusaciones de que él era un aliado secreto de Rusia durante su primer mandato presidencial.

Los mensajes de Trump llegaron en un contexto de nerviosismo en los mercados, donde las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados de los propios líderes de la IA a pisar el freno.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Amodei recibió el apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; del director de xAI, Elon Musk; del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

El temor es que sistemas informáticos superinteligentes puedan volverse incontrolables, mejorarse a sí mismos sin intervención humana y que puedan acabar con la humanidad creando patógenos o desencadenando una guerra nuclear.

La división de inteligencia artificial de Microsoft publicó un código de conducta que regula el comportamiento de sus modelos de IA.

El documento se articula en torno a lo que Microsoft denomina "IA humanista", sistemas diseñados para mantenerse firmemente bajo control humano en lugar de actuar por cuenta propia.

"Soy el Cazador de Bulos y ahora mismo estoy desmontando otro bulo" aseguró Trump en otro de sus mensajes.

El índice tecnológico Nasdaq en Nueva York moderó sus pérdidas y cerró con una caída del 0,56%.

'Un presidente inteligente'

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente al jefe de Anthropic.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", acusó Trump.

"El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!", afirmó.

"¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!" amenazó.

"Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo", aseguró Trump.

Trump ya criticó las advertencias apocalípticas el domingo ante periodistas.

"Sabemos que [el desarrollo de la IA] va a ser mucho más bueno que malo", dijo.

El jefe de espionaje de China advirtió el domingo que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, afirmando que potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para amenazar el orden social.

Trump aseguró sin embargo en sus mensajes que el presidente Xi Jinping "acaba de anunciar que China no hará absolutamente nada para obstaculizar la IA, o su futuro".

Trump criticó además que Google se plantee enormes inversiones en Finlandia relacionadas con la IA a causa de que ese país pone menos barreras regulatorias. "No estoy contento con esto y quiero que cambien de idea", indicó.

Preocupación de líderes mundiales

Las preocupaciones globales sobre la IA se han intensificado drásticamente en los últimos días.

El rey Carlos III de Gran Bretaña recibirá a representantes de las principales empresas de IA en un encuentro en Escocia, dijo el lunes una fuente cercana al evento.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió también el lunes a los países y a las empresas de inteligencia artificial que actúen con urgencia para frenar una tecnología que, advirtió, plantea "riesgos sin precedentes".

El director del grupo francés de defensa y tecnología Thales también pidió el lunes a los gobiernos que asuman la responsabilidad de regular la inteligencia artificial.

Trump y parte de los republicanos se han resistido hasta ahora a los crecientes llamados a regular la IA, un tema clave en la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pero hay indicios de una creciente reacción en Estados Unidos.

Los votantes estadounidenses ya se mostraban escépticos respecto a los centros de datos de IA, grandes consumidores de energía, y ahora los demócratas piden que el Congreso establezca barreras de protección para la IA.