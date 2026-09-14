Trump responde a solicitud de indulto para Lindsay Clancy: "Es un asunto estatal, no federal"

Captura de video tomada de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts que muestra a Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a la solicitud del abogado de Lindsay Clancy para que evalúe conceder un indulto a su clienta, quien está acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts en 2023.

De acuerdo con ABC 7, el abogado defensor Kevin Reddington planteó la posibilidad durante una entrevista en el programa Good Morning America, luego de que el juicio contra Clancy terminara en un punto muerto.

"Me gustaría decir que tal vez Donald Trump, quien se sintió obligado a pronunciarse sobre este caso, bien podría... Señor Presidente, espero que usted considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto", dijo Reddington.

Sin embargo, Trump aclaró que no tiene autoridad para intervenir debido a que Clancy enfrenta cargos estatales y no federales.

"Es una situación muy triste", dijo Trump. "Aquí no hay ganadores. No importa lo que se haga, no hay ganadores. Tres niños han muerto. Así que no sé. En realidad, es un asunto estatal, no federal".

El poder de indulto del presidente de Estados Unidos se limita a delitos federales, por lo que Trump no puede conceder un indulto por los cargos que enfrenta Clancy en Massachusetts.

La gobernadora del estado, Maura Healey, tampoco tiene actualmente facultades para indultarla, informó el medio.

"No tengo autoridad para conceder indultos", declaró Healey el martes. "El caso está en pleno proceso judicial, por lo que aún no existe una condena".

Clancy podría enfrentar un nuevo juicio

Clancy está acusada de estrangular a sus tres hijos en enero de 2023: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses. La defensa no negó que Clancy haya causado las muertes, pero argumentó que no debe ser considerada penalmente responsable porque sufría psicosis posparto.

El primer juicio terminó sin un veredicto unánime después de siete días de deliberaciones. Según Reddington, el resultado fue de 11 votos a favor de considerar a Clancy no responsable penalmente y uno en contra.

El abogado cuestionó la decisión del jurado y afirmó que uno de sus integrantes no aplicó correctamente el principio de duda razonable establecido por el juez William Sullivan.

"Eso no es correcto", sostuvo Reddington.

Un juez jubilado, Jim Barretto, cuestionó la decisión del abogado de recurrir directamente al presidente Trump y consideró que podría estar intentando aprovechar la posición de poder que ocupa el mandatario.

El fiscal de distrito del condado de Plymouth, Tim Cruz, aún no ha informado si solicitará un nuevo juicio.

Reddington dijo que espera que el caso pueda resolverse sin regresar a juicio.

"Sin embargo, espero que, después de presenciar este juicio y ver las pruebas presentadas tanto por el gobierno como por la defensa, reconsidere ese asunto y, con suerte, esté dispuesto a llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes", dijo.

Clancy tiene previsto comparecer nuevamente ante el tribunal a finales de este mes para una audiencia sobre el estado del caso, la asignación de un eventual nuevo juicio y una norma que permite al juez revisar el veredicto del jurado.

El calendario del proceso aún no está definido, aunque Reddington ha dicho que está "listo para actuar" la próxima semana si fuera necesario.