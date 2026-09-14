Virus transmitido por mosquito deja sin habla a estudiante de sexto grado en EE. UU.

El joven Evan, afectado por la picadura de un mosquito. ( DIVULGADA POR SUMMER ROSE, MADRE DE EVAN )

Un estudiante de sexto grado de Ohio, EE. UU., fue diagnosticado con el virus de La Crosse, una enfermedad poco frecuente transmitida por mosquitos que le provocó encefalitis, convulsiones y otros síntomas graves que incluso obligaron a su madre a llevarlo al hospital en cinco ocasiones durante tres semanas.

Evan, cuyo apellido no fue divulgado, comenzó a presentar síntomas poco después de iniciar el sexto grado este otoño. Su madre, Summer Rose, contó a la cadena WBNS-TV que el menor regresó de la escuela con un fuerte dolor de cabeza que se intensificó durante los días siguientes.

"Tenía fiebre alta", relató Rose. "Hablaba lento, sonaba como si hubiera sufrido un derrame cerebral. Así de mal estaba".

La condición del niño continuó empeorando y posteriormente comenzó a sufrir convulsiones, por lo que su madre buscó atención médica en varias ocasiones.

Evan fue inicialmente diagnosticado con laringitis y recibió diferentes tratamientos con antibióticos, pero su estado no mejoró. Finalmente, los médicos realizaron una punción lumbar, procedimiento que permitió identificar la infección por el virus de La Crosse.

Síntomas y diagnóstico

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el virus de La Crosse es transmitido por la picadura de mosquitos infectados. Los primeros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos y fatiga.

Aunque la mayoría de las personas infectadas no desarrolla una enfermedad grave, los casos severos pueden provocar encefalitis, es decir, inflamación del cerebro. Los cuadros graves se presentan con mayor frecuencia en niños menores de 16 años.

En el caso de Evan, la infección provocó inflamación cerebral y dejó algunas lesiones visibles en estudios de imagen.

"Le causó encefalitis o hinchazón en su cabeza, en su cerebro. Tiene algunas manchas blancas en su cerebro", explicó su madre.

El menor necesitará terapia del habla y otras intervenciones durante su recuperación, que, según su madre, podría extenderse por seis meses, un año o incluso más.

Casos en Ohio

El virus de La Crosse es considerado endémico en Ohio. Según el Departamento de Salud de ese estado, Ohio ha registrado más casos humanos de esta enfermedad que cualquier otro estado de Estados Unidos, con un promedio de alrededor de 20 casos al año.

"Nunca hubiera adivinado que un mosquito podría causar algo tan horrible", dijo Rose, quien decidió contar la experiencia de su hijo para alertar a otros padres sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos.

"Ha sido muy emocional porque verlo pasar por eso fue horrible. Nunca quiero ver a otro niño pasar por algo así", agregó.

Actualmente no existen vacunas ni medicamentos específicos para prevenir o tratar el virus de La Crosse. Los CDC recomiendan reducir el riesgo de infección evitando las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelente, ropa que cubra brazos y piernas y otras medidas para disminuir la exposición a estos insectos.