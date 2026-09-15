Bacteria hallada en torre de enfriamiento del Yankee Stadium no está vinculada al brote de El Bronx

Nueva York, NY EE. UU. - 17 de mayo de 2024: Nueva York, Exterior de la calle 161 en la estación del Yankee Stadium. ( SHUTTERSTOCK )

La bacteria Legionella, que puede causar la enfermedad del legionario, fue detectada en una torre de enfriamiento del Yankee Stadium, pero hasta el momento no existe evidencia de que esté relacionada con el brote de la enfermedad registrado en el sur de El Bronx, informaron las autoridades sanitarias y los Yankees.

La torre del estadio fue una de las 10 torres de enfriamiento de El Bronx que dieron positivo en pruebas realizadas la semana pasada, mientras el Departamento de Salud de la ciudad investiga un posible grupo de casos de legionelosis en la zona.

Sin embargo, los Yankees aseguraron que ninguno de los casos actuales ha sido asociado con el Yankee Stadium y que las autoridades sanitarias tampoco les han solicitado suspender o posponer sus partidos.

El Departamento de Salud informó que todavía realiza pruebas adicionales para determinar si las bacterias encontradas en las 10 torres están vivas. Los primeros análisis detectaron rastros de Legionella que podían corresponder a bacterias vivas o muertas, y solo las bacterias vivas pueden provocar la enfermedad.

Los resultados definitivos de los cultivos podrían tardar hasta dos semanas.

La torre de enfriamiento del Yankee Stadium fue drenada y limpiada el domingo por la mañana, según informó el equipo.

Los Yankees indicaron que las torres de enfriamiento del estadio son nuevas, fueron instaladas en 2024 y desde entonces han sido sometidas semanalmente a pruebas de calidad del agua y detección de bacterias. Los resultados son reportados mensualmente al Departamento de Salud.

El equipo agregó que su prueba más reciente, realizada el 20 de agosto, no detectó Legionella. También explicó que utiliza un método de análisis diferente al empleado por la ciudad en las pruebas realizadas la semana pasada.

"Ningún caso actual ha sido asociado con el Yankee Stadium", señalaron los Yankees en un comunicado.

Investigan origen del brote

El Departamento de Salud investiga un probable grupo de casos de enfermedad del legionario en el South Bronx, donde está ubicado el Yankee Stadium.

Hasta el momento, 10 personas han dado positivo a la enfermedad, una de las cuales murió y tres permanecen hospitalizadas. Las autoridades todavía investigan cuál o cuáles podrían ser las fuentes de la infección.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que la ciudad está trabajando para contener la propagación de la enfermedad.

Las autoridades ordenaron a los propietarios de las 10 torres de enfriamiento que dieron positivo limpiarlas y desinfectarlas antes del lunes.

El Departamento de Salud recomendó a las personas que viven o trabajan en las zonas de Melrose y Morrisania, en el Bronx, o que hayan visitado esos sectores desde finales de agosto y presenten síntomas similares a los de la gripe, que contacten inmediatamente a un proveedor de servicios de salud.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella. La infección puede producirse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada. No se transmite de persona a persona.

La bacteria puede desarrollarse en sistemas de agua y equipos de enfriamiento, así como en otros ambientes donde existe agua templada.

La enfermedad es tratable, aunque puede ser mortal. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), alrededor del 10 % de los pacientes muere.

El brote de El Bronx se produce después de otro registrado este verano en el Upper East Side de Manhattan, donde más de 90 personas dieron positivo y 11 murieron. En ese caso, las autoridades detectaron Legionella viva en 59 torres de enfriamiento de 58 edificios, todas posteriormente limpiadas y desinfectadas.

El año pasado, otro brote registrado en Harlem dejó siete personas muertas y decenas de afectados.