EE. UU. anuncia restricciones de visado a sudafricanos por "discriminación racial"

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos anunció el martes restricciones de visado contra sudafricanos, después de que el presidente Donald Trump criticara a los líderes del país por sus políticas de justicia racial posteriores al apartheid.

Desde su regreso al poder el año pasado, el gobierno de Trump acusa sin fundamento a las autoridades sudafricanas de "persecuciones" contra los afrikáneres, descendientes de los colonos europeos, lo que ha provocado un grave deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las nuevas restricciones de visado se dirigen a los sudafricanos que "facilitan confiscaciones de tierras sin compensación, discriminación racial y/o la incitación a violencia inminente contra miembros de grupos étnicos o raciales minoritarios", señaló Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, en un comunicado.

El gobierno sudafricano "destroza su economía al embarcarse en una cruzada racial revanchista contra la minoría afrikáner", escribió en X.

Críticas de Trump

El anuncio no identificó de inmediato a ninguna persona afectada por las restricciones.

Trump ha multiplicado las críticas contra el gobierno de Pretoria, con denuncias sobre los programas de discriminación positiva destinados a corregir las desigualdades heredadas de la colonización y, posteriormente, del apartheid.

En 2025, reprendió al presidente Cyril Ramaphosa en el Despacho Oval por afirmaciones sobre un supuesto "genocidio blanco" en Sudáfrica.

Impacto económico

En respuesta, Washington decidió acoger a miles de afrikáneres como refugiados en Estados Unidos y aumentar los aranceles sobre las importaciones procedentes del país.

Sudáfrica dijo el mes pasado que ofrecería un nuevo acuerdo comercial "generoso" a Estados Unidos, en un intento por evitar los abultados derechos aduaneros que amenazan con provocar pérdidas masivas de empleo.

Los afrikáneres constituyen la mayoría de la población blanca de Sudáfrica. De este sector proceden los dirigentes políticos que instauraron el apartheid, un sistema de segregación racial que privó a la población negra —claramente mayoritaria— de gran parte de sus derechos desde 1948 hasta principios de la década de 1990.