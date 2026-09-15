Escuelas de California tienen rifles y equipo militar que no siempre reportan al público

Fotografía de una mesa con rifles de asalto ofrecidos a la venta durante una feria de armas, el 22 de octubre 2022, en Fredericksburg (Virginia), a 90 kilómetros al sur de Washington (EEUU). ( EFE )

Las fuerzas policiales de escuelas primarias y secundarias de California han adquirido y utilizado durante años equipos de tipo militar, pero algunas no han cumplido con una ley estatal que les exige informar públicamente sobre ese armamento.

Una investigación de CalMatters, distribuida por The Associated Press, encontró que nueve de las 21 fuerzas policiales de escuelas públicas del estado han adquirido sus propios equipos de grado militar, entre ellos rifles semiautomáticos, lanzadores de munición menos letal y granadas de humo.

Cinco de estos departamentos no habían divulgado este año sus inventarios, pese a que una ley estatal aprobada en 2021 establece que deben presentar anualmente información sobre el equipo militar que poseen, su uso, los costos de mantenimiento y las adquisiciones previstas.

Dos de los departamentos que no habían actualizado sus registros —los de los distritos escolares de San Diego y Montebello— publicaron posteriormente sus inventarios después de que CalMatters solicitara la información.

Los departamentos de Twin Rivers y Santa Ana, en tanto, presentaron informes por primera vez en 2026, pese a que habían tenido las armas durante años, según la investigación de AP y CalMatters.

Rifles y otros equipos

La policía escolar de Los Ángeles posee 112 rifles semiautomáticos y 104 escopetas que disparan munición de perdigones, de acuerdo con información proporcionada por la portavoz del distrito, Christy Hagen.

"Este equipo se utiliza únicamente en situaciones limitadas y de alto riesgo donde es necesario para ayudar a proteger a los estudiantes, el personal, los miembros de la comunidad y los agentes", escribió Hagen en un correo electrónico a CalMatters.

Los distritos escolares sostienen que este tipo de equipo les permite responder a situaciones de alto riesgo, detener a sospechosos violentos y enfrentar posibles tiroteos.

En abril, la policía escolar de Twin Rivers, en el condado de Sacramento, utilizó rifles de patrulla de grado militar al responder a un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria fuera de su distrito, donde murió un adolescente. En ese momento, el departamento aún no contaba con una política sobre el uso de equipo militar.

La investigación de CalMatters, publicada a través de AP, también encontró que algunos distritos inicialmente negaron tener equipos militares cuando fueron consultados, pero modificaron sus respuestas después de que se les pidió verificar la información.

Una ley establece requisitos

Los requisitos de transparencia forman parte de la Ley de la Asamblea 481, firmada por el gobernador Gavin Newsom y vigente desde enero de 2022. La legislación establece condiciones para que las fuerzas policiales puedan adquirir y utilizar equipos militares y exige la aprobación de las autoridades que supervisan a cada departamento.

Las agencias también deben contar con políticas que establezcan cómo utilizarán los equipos, la capacitación requerida, los costos y las medidas para proteger las libertades civiles.

Además, deben publicar anualmente un inventario actualizado, información sobre el uso del equipo, las quejas recibidas, los costos de mantenimiento y las compras previstas. Posteriormente, deben celebrar un foro público para que la comunidad pueda formular preguntas y expresar sus inquietudes.

Según AP/CalMatters, cinco departamentos —Apple Valley, Fontana, Los Ángeles, San Bernardino y San Diego— no habían publicado durante el último año los informes requeridos antes de que la organización periodística solicitara la información.

Padres divididos

El uso de armamento de tipo militar por parte de la policía escolar también ha generado posiciones encontradas entre padres y residentes.

Durante una reunión de la junta del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers celebrada en mayo, 14 personas hablaron sobre el inventario policial. Seis, incluidos padres y profesores, se opusieron a la política, mientras ocho respaldaron el uso de este tipo de equipo.

Quienes apoyan el armamento sostienen que los agentes deben contar con las herramientas necesarias para responder rápidamente a un tiroteo.

"Esta política no busca militarizar nuestras escuelas", afirmó Dianne Kieffer, miembro de una organización vecinal.

"Se trata de preparación, rendición de cuentas, transparencia y de garantizar que las personas responsables de proteger a nuestros hijos, a nuestro personal y a nuestras escuelas cuenten con normas claras, capacitación, supervisión y las herramientas adecuadas en caso de que se presente el peor escenario imaginable".

Otros padres cuestionaron que armas como rifles de asalto estén disponibles para policías que trabajan en los campus y plantearon dudas sobre el nivel de capacitación necesario para utilizarlas de manera segura.

La investigación de CalMatters, distribuida por AP, señala que las deficiencias de transparencia encontradas en las escuelas primarias y secundarias son similares a las detectadas previamente en los departamentos policiales de las universidades públicas de California.