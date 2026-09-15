Dos estudiantes de NY enfrentan cargos tras hallar armas cargadas dentro de sus mochilas

Primer plano de una adolescente sacando un arma de su mochila en el aula. Concepto de tiroteo escolar. ( SHUTTERSTOCK )

Dos estudiantes de Nueva York enfrentan cargos después de que se presentaran a sus escuelas con armas de fuego cargadas, en incidentes registrados el lunes, pocos días después del inicio del nuevo año escolar.

El primer caso ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana en Curtis High School, en Staten Island, cuando agentes de seguridad escolar intervinieron para separar a dos estudiantes que se encontraban peleando.

Durante la intervención, los agentes encontraron un arma de fuego cargada dentro de la mochila de un estudiante de 18 años identificado como Samuel Owusu.

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Según los reportes, el arma tenía municiones en el cargador, por lo que Owusu quedó bajo custodia y fue acusado de posesión ilegal de un arma. También enfrenta un cargo por posesión ilícita de cannabis.

Curtis High School no cuenta con detectores de metales, según destaca Univision 41.

El segundo caso

El segundo incidente se registró la tarde del lunes en Queens School for Career Development, antes de que un estudiante ingresara al plantel.

Durante una revisión de seguridad, las autoridades encontraron un arma cargada dentro de la mochila de un estudiante de 17 años.

El joven fue detenido y acusado de posesión ilegal de un arma. Debido a que tiene 17 años, su caso será tramitado bajo el sistema de justicia juvenil.

El Departamento de Educación de Nueva York condenó ambos incidentes y sostuvo que las armas no deben tener presencia dentro de las escuelas ni en la ciudad.

La dependencia informó que, afortunadamente, ningún estudiante ni integrante del personal resultó herido durante los incidentes.

También investigan apuñalamiento en El Bronx

En un hecho separado, un joven de 17 años fue apuñalado en los glúteos alrededor de las 9:00 de la mañana en El Bronx, mientras su madre lo inscribía para las clases.

El adolescente fue trasladado al Hospital de Harlem, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Las autoridades señalaron que el apuñalamiento no parece haber sido un ataque aleatorio y continúan buscando a dos sospechosos relacionados con el incidente.