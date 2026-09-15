Inmigrante haitiano que insultó a Trump durante su arresto fue deportado a Haití

El inmigrante haitiano que insultó a Trump en enero de 2025, Jean Quely Chargles fue deportado a Haití tras más de un año arrestado. ( TOMADA DEL X DE @BILLMELUGIN_ )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que el inmigrante haitiano que insultó al presidente Donald Trump durante su arresto en Boston, Massachusetts, fue deportado a Haití después de permanecer detenido durante más de un año.

El hombre fue identificado como Jean Quely Chargles, quien se volvió viral en enero de 2025 cuando, durante su arresto y frente a las cámaras de Fox News, gritó: "¡Que se joda Trump, Biden para siempre!" y "¡No voy a volver a Haití!".

La información fue divulgada por el periodista de Fox New Bill Melugin s en su cuenta de X. Según Melugin, Chargles tenía más de 17 condenas penales en un periodo de dos años en Massachusetts y fue deportado el jueves 11 de septiembre en un vuelo que partió de Luisiana.

Melugin también afirmó que el inmigrante tuvo un comportamiento agresivo durante el vuelo y realizó comentarios obscenos y amenazantes contra Trump y su familia.

EXCLUSIVE: Remember the Haitian illegal alien gang member who vent viral to our cameras for yelling "F**k Trump, Biden forever!" & "I'm not going back to Haiti!" during his ICE arrest in Boston last year?



Well, he has, in fact, gone back to Haiti.



DHS confirms to @FoxNews that... pic.twitter.com/ThG3Ky3iQn — Bill Melugin (@BillMelugin_) September 15, 2026

Chargles ingresó a Estados Unidos en 2013, durante la administración del expresidente Barack Obama, y posteriormente recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS), que le fue revocado en 2022.

De acuerdo con Melugin, el DHS le informó que Chargles agotó los recursos legales disponibles para permanecer en Estados Unidos y tenía una orden final de deportación.

"Este pandillero y delincuente indocumentado admiraba a Obama, Biden y a los demócratas partidarios de las fronteras abiertas que le permitieron entrar a nuestro país con el TPS y le permitieron aterrorizar a los ciudadanos estadounidenses. Gracias a la administración Trump, ahora está fuera de nuestras calles y de regreso en Haití", declaró la Casa Blanca a Fox News.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que Chargles tenía un amplio historial delictivo, que incluía condenas por agresión a un funcionario público, resistencia al arresto y delitos relacionados con el narcotráfico.

Reacciones oficiales

"Se hizo viral por elogiar a Biden mientras era arrestado, porque sabía que las fronteras abiertas de la administración Biden convirtieron a Estados Unidos en un paraíso para criminales como él. La administración Trump finalmente hizo lo que las administraciones Obama y Biden no lograron hacer y deportó a este criminal de regreso a donde pertenece", declaró Mullin.