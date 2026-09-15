Juez federal remite al fiscal de Filadelfia al Departamento de Justicia para investigación

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, se une a los defensores de los derechos de los inmigrantes en una manifestación del Primero de Mayo frente al tribunal federal de Filadelfia, el 1 de mayo de 2025. ( AP )

Un juez federal remitió al fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar si incurrió en posibles delitos durante la supervisión de un caso posterior a una condena por asesinato.

El juez de distrito estadounidense Paul S. Diamond apartó a Krasner y al fiscal adjunto Matthew Stiegler del caso de Dennis Johnson, quien busca que se anule su condena por asesinato en segundo grado.

Según documentos judiciales citados por AP, Diamond también recomendó al Departamento de Justicia investigar si Krasner pudo haber cometido delitos como perjurio y obstrucción de la justicia.

En un memorándum en el que remitió el asunto para una "investigación y otras medidas apropiadas", el juez calificó de "preocupante" la conducta que, según dijo, habría observado durante recientes audiencias sobre la manera en que la Fiscalía de Distrito manejó el caso de Johnson.

Diamond afirmó que entre los señalamientos se encuentra que Krasner y Stiegler habrían presionado a empleados para que mintieran ante el tribunal y amenazado con "consecuencias" a quienes no siguieran las instrucciones del fiscal.

"Por lo tanto, he llegado a la conclusión, a mi pesar, de que el máximo responsable de la aplicación de la ley en Filadelfia y uno de sus principales asistentes podrían haber violado la ley", escribió Diamond.

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Krasner rechaza los señalamientos

Krasner rechazó las conclusiones del juez y dijo que espera apelar la decisión.

"Espero poder apelar ante el tribunal superior tan pronto como la ley lo permita", declaró en un comunicado. Añadió que no podía ofrecer más comentarios porque el caso continúa pendiente ante los tribunales.

Stiegler no respondió de inmediato a los mensajes enviados para solicitar su reacción.

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Pensilvania tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de información sobre la posible investigación.

El caso de Dennis Johnson

Johnson fue declarado culpable en 2009 por el asesinato de Kenyatta Smith.

En 2022, la Fiscalía de Distrito presentó un documento ante el tribunal en el que sostuvo que Johnson tenía derecho a solicitar un recurso de hábeas corpus debido a una presunta asistencia legal ineficaz.

De acuerdo con los documentos judiciales, empleados de la Fiscalía de Distrito informaron a Krasner que el caso debía ser remitido a la Fiscalía General de Pensilvania debido a posibles conflictos de intereses relacionados con Stiegler.

Krasner se opuso a esa medida y argumentó que debía continuar involucrado en el proceso para "proteger la oficina", según los documentos citados por AP.

La petición de Johnson permanece suspendida. Diamond indicó que la Fiscalía de Distrito podría continuar encargándose del caso, aunque no estaba claro de inmediato qué fiscal asumiría la responsabilidad.

La remisión del caso al Departamento de Justicia no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad contra Krasner o Stiegler; cualquier posible delito deberá ser establecido mediante el proceso correspondiente.