¿Qué hacer si se le pierde el pasaporte con su visa mientras está de visita en EE. UU.?

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Estar de visita en los Estados Unidos y ser víctima de un robo o perder los documentos de viaje es una situación desafortunada que le puede pasar a más de un viajero, pero saber cómo actuar marcará la diferencia entre un mal momento y una experiencia traumática.

Para ayudar a los viajeros incautos, el Gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto en su portal web los pasos correspondientes para el reporte y recuperación de los documentos.

Pero antes de continuar, debes saber que la primera recomendación del Gobierno estadounidense para los extranjeros es sacar una copia de los documentos.

"Recomendamos a los viajeros que hagan una copia de la página biográfica de su pasaporte, visa estadounidense y sello de admisión o formulario I-94 en papel, si se les proporcionó, tan pronto como sea posible después de su llegada a los Estados Unidos", indica el Departamento de Estado en su apartado de visados.

Además, aclara que la persona que pierde su visa estadounidense puede permanecer en el país durante el tiempo que dure su estadía autorizada, según lo indicado en su sello de admisión o formulario I-94 en papel (Registro de Entrada/Salida).

A continuación, el debido proceso para reportar la pérdida o robo de sus documentos de viaje.

1. Reportar la pérdida o el robo

El primer paso es acercarse a la comisaría local y denunciar la pérdida o el robo de los documentos.

Las autoridades estadounidenses indican que, si es posible, la persona deberá presentar las copias de los originales. Para esto servirán las copias de los documentos, según la recomendación principal.

Una vez presentada la denuncia, se le entregará un informe policial con los detalles del incidente. "No olvides hacer una copia adicional para tus archivos", recomienda el Departamento de Estado.

2. Reemplazo del I-94

El formulario I-94 es el registro oficial de entrada y salida que emite el Departamento de Seguridad Nacional a los extranjeros que visitan o ingresan a los Estados Unidos.

Para solicitar un reemplazo del Formulario I-94, debe llenar el formulario de reemplazo, y para consultar el I-94, el siguiente enlace.

3. Denunciar la pérdida o el robo en su embajada

En este paso, los dominicanos deben dirigirse a la sección consular más cercana y solicitar información sobre el proceso para reemplazar el pasaporte perdido o robado.

En el Consulado de Nueva York, específicamente, el procedimiento se invierte. Las autoridades locales piden que lo primero sea dirigirse al Consulado, informar sobre la pérdida o robo de los documentos y recibir una carta con la que se va al precinto más cercano.

Luego, se debe regresar al Consulado con el reporte policial para iniciar el proceso de emisión del nuevo pasaporte.

En el resto de los estados, el proceso continúa como lo estipula el Departamento de Estado.

La emisión de un pasaporte tardaría un máximo de 10 días aproximadamente, tiempo que podría esperar si no significa permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Las autoridades consulares dominicanas también ofrecen la posibilidad de un pasaporte temporal o carta de ruta, que le permite salir de Estados Unidos y que se suele entregar el mismo día, con un costo de 50 dólares.

4. Reportar la pérdida o robo de su visa

Para reportar la pérdida o robo de su visa, envíe un correo electrónico a la Sección Consular de la Embajada o Consulado fuera de los Estados Unidos que emitió su visa.

En el mensaje se debe incluir su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección en los Estados Unidos y una dirección de correo electrónico (si la tiene). Además, debe señalar si la visa se perdió o fue robada.

Si tiene una copia del pasaporte o la visa, escanéela y envíela por correo electrónico a la Embajada o Consulado. De lo contrario, si lo sabe, indique la categoría de la visa y el número de pasaporte asociado a la visa perdida o robada.

El Departamento de Estado recuerda que, tras un reporte por robo o pérdida de una visa estadounidense, esta ya no será válida para futuros viajes a los Estados Unidos. Por lo tanto, deberá solicitar una nueva visa. Antes de hacer el reporte, asegúrese de realizar las verificaciones correspondientes.

5. Solicitud de visa

Lamentablemente, las visas perdidas o robadas no pueden ser reemplazadas. Para obtener una nueva, debe solicitarla personalmente en una Embajada estadounidense de Santo Domingo desde cero. Sin embargo, al solicitarla, deberá presentar un informe escrito que documente la pérdida de su pasaporte y visa, en el que debe incluir una copia del informe policial, dice el Departamento de Estado.