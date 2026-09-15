¿Qué cambia ahora para estudiantes y periodistas tras el freno a nuevas reglas de visas en EE. UU.?

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

La regla que desde este martes 15 de septiembre debía cambiar la permanencia en Estados Unidos de estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros no entró en vigor después de que un juez federal suspendiera su aplicación en todo el país.

El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts, ordenó el lunes posponer la fecha de vigencia de la regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habría sustituido el sistema conocido como "duración del estatus" por períodos determinados de permanencia para las categorías F, J e I.

La consecuencia inmediata es que desde este 15 de septiembre continúan aplicándose las reglas anteriores: los estudiantes F y participantes de intercambio J pueden permanecer bajo el sistema de "Duration of Status" o D/S mientras cumplan los requisitos de sus respectivos programas, y los representantes de medios extranjeros con categoría I mantienen, en términos generales, la posibilidad de permanecer durante el período de su asignación profesional.

El fallo tiene alcance nacional. Saylor concluyó que limitar la protección exclusivamente a las organizaciones que demandaron generaría regímenes migratorios paralelos y problemas para estudiantes que cambien de universidad o participen en programas conjuntos.

La demanda fue presentada por una coalición encabezada por Presidents´ Alliance on Higher Education and Immigration y NAFSA: Association of International Educators, junto con organizaciones universitarias y sindicatos, incluido The NewsGuild-CWA.

¿Qué pretendía cambiar el Gobierno?

La regulación definitiva había sido publicada por el DHS el 17 de julio y debía entrar en vigor este martes.

Para las visas F, utilizadas principalmente por estudiantes internacionales, y J, destinadas entre otros a estudiantes, investigadores, profesores y participantes en programas de intercambio, la nueva regulación habría establecido períodos de admisión vinculados al programa pero con un máximo general de cuatro años.

Quienes necesitaran permanecer durante más tiempo habrían tenido que solicitar formalmente una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

Para los periodistas y demás representantes de medios extranjeros bajo la clasificación I, la regla habría establecido períodos de hasta 240 días, con posibilidad de solicitar extensiones.

La regulación también contenía cambios que restringían la movilidad académica de los estudiantes, incluyendo limitaciones para cursar un segundo grado del mismo nivel o uno inferior, cambiar determinados objetivos educativos y transferirse entre instituciones.

Como el juez pospuso la entrada en vigor de la regla completa, esas modificaciones tampoco comenzaron a aplicarse este martes.

¿Qué sigue vigente para los estudiantes F?

Los titulares del estatus F continúan bajo el sistema D/S. Eso significa que no reciben automáticamente un límite de cuatro años por la decisión que debía entrar en vigor este martes.

Pueden mantenerse legalmente mientras continúen un curso de estudios autorizado y cumplan las condiciones de su estatus. La normativa vigente también incluye los períodos autorizados de entrenamiento práctico, como el Optional Practical Training (OPT).

El fallo recuerda que, bajo las reglas que siguen vigentes, un estudiante F dispone generalmente de 60 días después de terminar su programa académico o su OPT para abandonar Estados Unidos, cambiar de estatus o realizar otra actuación migratoria permitida.

Los procedimientos actuales para transferirse entre instituciones certificadas y solicitar extensiones académicas mediante la actualización de los documentos correspondientes también permanecen vigentes.

¿Qué ocurre con la categoría J?

Los participantes en programas J mantienen igualmente la duración del estatus.

Su permanencia continúa vinculada al programa autorizado reflejado en el formulario DS-2019. Los responsables de los programas pueden tramitar extensiones dentro de los límites aplicables a cada categoría de intercambio.

Los participantes J disponen generalmente de un período de 30 días después de terminar su programa para salir del país.

¿Qué ocurre con los periodistas con visa I?

Para los representantes de prensa, radio, cine y otros medios extranjeros, tampoco comenzó a aplicarse este martes el límite general de 240 días previsto por la nueva regulación.

El sistema anterior continúa vigente: normalmente la admisión se mantiene durante el período en que el extranjero desempeñe las funciones profesionales que justificaron su entrada en Estados Unidos.

Existe una excepción previa para determinados representantes de medios con pasaporte de la República Popular China, quienes ya estaban sujetos a períodos limitados de admisión.

Visa y permanencia no significan lo mismo

Un punto relevante para estudiantes y periodistas es que la fecha de vencimiento impresa en una visa estadounidense no determina necesariamente hasta cuándo una persona puede permanecer dentro de Estados Unidos.

La visa sirve principalmente para solicitar entrada al país. Una vez admitida la persona, el período autorizado de permanencia se determina a través de su estatus migratorio y del registro I-94.

En los casos cubiertos por D/S, el registro puede indicar precisamente "D/S" en lugar de una fecha fija.

El juez cuestiona los argumentos del DHS

Saylor concluyó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo estadounidense.

En su decisión de 48 páginas calificó como "exceptionally weak" las justificaciones presentadas por el Gobierno y consideró particularmente insuficiente la relación planteada entre el límite de cuatro años y los argumentos de seguridad nacional y prevención del fraude.

Sobre la justificación de seguridad nacional, el magistrado sostuvo que la relación presentada por el DHS "borders on the absurd" y señaló que la agencia no explicó por qué un período máximo de cuatro años impediría los comportamientos que utilizó para justificar la modificación.

El tribunal también estimó que el impacto económico y académico podía ser considerable. La propia administración había calculado costos de cumplimiento superiores a US$250 millones durante el primer año, según recoge la decisión.

Reuters informó que actualmente existen alrededor de 1.6 millones de personas con visas F y unas 500,000 con visas J.

El Gobierno defiende la reforma

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, criticó la decisión judicial y sostuvo que el sistema actual permite abusos, entre ellos personas que prolongan durante años su permanencia bajo la clasificación estudiantil.

El DHS había justificado la reforma como una forma de aumentar la supervisión migratoria y comprobar periódicamente que estudiantes, participantes de intercambio y periodistas continúan cumpliendo las condiciones de su estatus.

La regla no está anulada definitivamente

El fallo del lunes no elimina permanentemente la regulación.

Saylor concedió la petición de los demandantes únicamente en la medida necesaria para posponer su entrada en vigor conforme a la sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El juez rechazó, por ahora y sin impedir que vuelva a solicitarse, anular definitivamente la regulación o dictar sentencia sumaria contra el Gobierno.

Por tanto, el litigio continúa y la administración puede recurrir la decisión.

Mientras la orden judicial permanezca vigente, el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden implementar la nueva regulación y el sistema de duración del estatus continúa aplicándose en todo Estados Unidos.