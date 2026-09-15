Siete no ciudadanos son acusados de votar ilegalmente en Texas en medio de ofensiva de Trump

Una persona durante mientras vota en las pasadas elecciones de Estados Unidos. ( EFE )

Siete personas que no son ciudadanas estadounidenses fueron acusadas federalmente en Texas de votar ilegalmente en elecciones federales o de afirmar falsamente que eran ciudadanos estadounidenses, en momentos en que la administración del presidente Donald Trump intensifica sus esfuerzos para detectar y perseguir el voto de personas no ciudadanas.

Los cargos fueron anunciados este martes por el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, quien aseguró que los investigadores determinaron que la conducta alegada no se debió a un malentendido ni a un error administrativo, según informó The Associated Press (AP).

El anuncio se produce en medio de la campaña de Trump para colocar el voto de los no ciudadanos entre los temas centrales de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

El presidente ha sostenido que este tipo de votación representa un problema de gran alcance, aunque investigaciones previas han encontrado que los casos de personas no ciudadanas que votan ilegalmente son poco frecuentes, de acuerdo con AP.

Votar siendo una persona no ciudadana en una elección federal puede constituir un delito grave y tener consecuencias migratorias, incluida la deportación.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, había adelantado horas antes los cargos durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Blanche dijo a los periodistas que se produciría un anuncio importante relacionado con el voto ilegal en Texas.

Algunos votaron en 2018 y 2024

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Texas, algunos de los acusados votaron y otros intentaron hacerlo en las elecciones generales de 2018 y 2024. Otros habrían declarado falsamente ser ciudadanos estadounidenses al obtener una licencia de conducir o se habrían registrado deliberadamente para votar.

La oficina de Raybould no afirmó que las siete personas actuaran coordinadamente ni que existiera una conspiración entre ellas, según AP.

Los acusados tienen entre 20 y 69 años y son ciudadanos de países como México, India, Nigeria y Congo. Seis de los siete son residentes permanentes legales de Estados Unidos, mientras que a uno de ellos se le había ordenado la deportación en julio, según un comunicado de la Fiscalía Federal citado por AP.

Trump amplía controles sobre el voto de no ciudadanos

Los cargos en Texas se conocen mientras la administración Trump desarrolla varias iniciativas para identificar a personas no ciudadanas en los registros electorales y aumentar los controles sobre las elecciones.

Entre esas medidas estuvo el intento de que el Servicio Postal de Estados Unidos desempeñara un papel en la verificación de la ciudadanía de quienes reciben boletas por correo.

La Corte Suprema rechazó el lunes esa propuesta para las elecciones de medio término, lo que permite que los estados continúen utilizando sus procedimientos actuales para el voto por correo.

El Departamento de Justicia también ha demandado a estados para obtener información detallada de los registros electorales. La administración ha enfrentado varios reveses judiciales en esos esfuerzos, mientras continúa buscando acceso a datos que incluyen información personal de los votantes, informó AP.

Además, empleados del Departamento de Seguridad Nacional han comenzado a revisar registros electorales estatales para identificar posibles votantes que no sean ciudadanos. Un denunciante federal afirmó esta semana que el programa podría infringir leyes estatales y generar registros incorrectos sobre ciudadanos estadounidenses.

Texas remitió 117 casos a investigación

En 2025, funcionarios electorales de Texas revisaron los registros de 2,724 votantes que habían sido identificados como posibles no ciudadanos después de comparar el padrón electoral con una base de datos federal utilizada para verificar la ciudadanía.

Este martes, la oficina del secretario de Estado de Texas informó que 117 de esos casos fueron remitidos a la Fiscalía General del estado para investigar una posible participación de personas no ciudadanas en las elecciones, luego de contrastar los datos federales con información de otras agencias y registros de pasaportes.

Los 117 casos representan una fracción mínima de los casi 18 millones de votantes registrados en Texas, de acuerdo con AP.

El anuncio de los siete cargos federales se produce, por tanto, dentro de una ofensiva más amplia de la administración Trump para investigar el voto de personas no ciudadanas, un asunto que el presidente ha colocado en el centro del debate electoral de cara a las elecciones de noviembre.