Helicóptero estrellado en Los Ángeles pertenecía a NBC y Telemundo y realizaba una cobertura periodística

LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 16/09/2026.- Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente de tráfico mortal en el que se vieron implicados un autobús de Metro y un vehículo en Chatsworth, Los Ángeles, California (EE. UU.), el 15 de septiembre de 2026. Un helicóptero *NewsChopper4* de la cadena NBC4 se estrelló mientras cubría el accidente, causando la muerte de tres personas a bordo, entre ellas la reportera de NBC4 Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

Un helicóptero utilizado por Telemundo y NBC se estrelló y se incendió este martes en un vecindario de Los Ángeles mientras realizaba la cobertura periodística de un accidente de tránsito, dejando al menos tres personas muertas.

Dos de las víctimas viajaban a bordo de la aeronave y una tercera murió en tierra, informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

El helicóptero, operado por Angel City Air, se encontraba cubriendo el choque entre una camioneta SUV y un autobús de la ciudad cuando se precipitó cerca de una instalación de almacenamiento en el sector de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

El accidente que estaba siendo cubierto por el equipo de noticias había dejado previamente al menos dos personas muertas y seis heridas. La SUV impactó contra la parte central del autobús, y fotografías difundidas desde el lugar mostraban parte del vehículo incrustada en el costado de la unidad de transporte público.

Tras la caída del helicóptero, se registró un incendio que alcanzó al menos cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento ubicados en tierra. Los bomberos lograron controlar las llamas rápidamente.

Dos personas fueron trasladadas a un hospital, informó Rico A. Gross, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las autoridades no habían informado inicialmente sobre su estado.

Dos integrantes del equipo aéreo murieron

NBC4 Los Ángeles identificó a las dos personas que murieron dentro del helicóptero como Eliana Moreno, integrante del equipo aéreo utilizado por NBC4 y Telemundo 52, y el piloto George Marciniw.

Ambos trabajaban para Angel City Air, empresa que operaba el helicóptero.

Moreno, nacida en el condado de Orange, se incorporó al equipo de Angel City Air en 2010, el mismo año en que obtuvo un título en periodismo televisivo y ciencias políticas de Chapman University.

La periodista trabajó para varias organizaciones de noticias del sur de California antes de incorporarse al equipo aéreo. En 2023 comenzó a volar junto a Marciniw, según información publicada por NBC4.

Marciniw, quien creció en el sur de California, se graduó de Burbank High School en 1974.

La noticia conmocionó a los periodistas de NBC4 y Telemundo 52, que interrumpieron su cobertura habitual para informar sobre la muerte de sus compañeros.

Durante una transmisión en vivo, la presentadora de NBC4 Colleen Williams confirmó inicialmente la muerte de dos personas en el helicóptero. Con la voz entrecortada por la emoción, la periodista pidió unos minutos para procesar lo ocurrido antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Más tarde, la reportera Lauren Coronado informó desde las inmediaciones del lugar del accidente y señaló que un equipo especializado trabajaba en la limpieza del combustible de aviación derramado.

Las estaciones rindieron homenaje a Moreno y Marciniw y los describieron como "el equipo en el cielo".

Investigan qué provocó la caída

Las autoridades todavía no han determinado qué provocó que el helicóptero se estrellara mientras el equipo realizaba la cobertura del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) informaron que investigadores llegarían al lugar este miércoles para comenzar las pesquisas sobre las causas del siniestro.

NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles expresaron su pesar por la muerte de sus colaboradores y enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también expresó sus condolencias y agradeció a los equipos de emergencia que respondieron a los dos accidentes registrados en la zona.

Desde el año 2000 se han registrado al menos ocho accidentes mortales relacionados con helicópteros utilizados por medios de comunicación en Estados Unidos, con 16 personas fallecidas, según una revisión de registros federales de accidentes y reportes periodísticos.