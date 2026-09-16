Agente de la policía de NY arrestado por robar en casa de un amigo joyas valoradas en 50 mil dólares

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( SHUTTERSTOCK )

Un agente de la Policía de Nueva York fue arrestado por presuntamente robar una caja fuerte con joyas y dinero en efectivo de un valor de 50,000 dólares. El robo fue ejecutado en el apartamento de un amigo de la infancia en El Bronx, informó el Departamento de la Policía de Nueva York.

De acuerdo con las informaciones policiales, el agente identificado como Luis Triunfel, de 33 años, utilizó ilícitamente las bases de datos del departamento para buscar información actualizada sobre detalles de su caso.

En los detalles de la denuncia presentada ante el Tribunal Penal de El Bronx y a la que el New York Post tuvo acceso, Triunfel presuntamente allanó el apartamento de su amigo, ubicado en la planta baja de Boynton Avenue alrededor de las 12:15 de la madrugada del pasado 31 de agosto y se apoderó de un carrito de compras que contenía una caja fuerte metálica negra con cerradura.

La caja fuerte contenía unos 9,500 dólares en efectivo, 38,500 dólares en joyas de oro, el pasaporte de la víctima, títulos de propiedad de carros, la tarjeta de residencia permanente en EE. UU. y el Seguro Social.

Detalles del robo

Según el documento judicial, más tarde ese mismo día el agente regresó al apartamento de la víctima solo identificada como Soundview y daño el sistema de cámaras de vigilancia que grabó el presunto delito.

La fiscalía informó que Triunfel utilizó su celular proporcionado por la Policía de Nueva York para buscar la matrícula del vehículo de la víctima. Afirma que los días 3 y 7 de septiembre buscó información sobre el caso en la base de datos del departamento.

El hombre fue apresado el pasado lunes y acusado de robo con allanamiento de morada, hurto mayor, manipulación de pruebas físicas e intrusión informática. La policía informó que ese mismo día volvió a buscar información sobre el caso.

Luis Triunfel se unió al Departamento de la Policía de Nueva York en mayo de 2004 y fue designado al Distrito 28 de Central Harlem.

De acuerdo con The Post, fue puesto en libertad bajo palabra durante su comparecencia frente al juez el martes por la noche y se le ordenó entregar su pasaporte. También fue suspendido del NYPD sin disfrute de sueldo.