Aplazan hasta octubre audiencia contra exjefe de la DEA en RD tras entrega de "material adicional"

Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La audiencia preliminar por el caso contra Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la DEA en República Dominicana acusado de liderar un esquema de sobornos para agilizar la emisión de visas estadounidenses, volvió a ser aplazada, esta vez para el 28 de octubre.

De acuerdo con la solicitud conjunta, a la que este medio tuvo acceso, una de las razones para aplazar la audiencia preliminar es que el Gobierno de Estados Unidos, representado por la fiscal del Distrito de Columbia, ha proporcionado información adicional previa a la acusación formal, para cuya revisión la defensa solicitó tiempo adicional.

"La fiscalía ha proporcionado a la defensa material probatorio adicional previo a la acusación formal, cuya revisión requiere tiempo extra por parte de la defensa", detalla la acusación.

El documento judicial indica, además, que d icho material incluye, entre otras cosas, seis informes de investigación, comunicaciones entre el acusado y SOI-2 (Source of Information 2 o fuente de información en español), así como declaraciones juradas para órdenes de registro.

Te puede interesar El testigo clave que el exjefe de la DEA en RD tiene prohibido contactar si quiere evitar la cárcel

Asimismo, señala que la defensa necesita tiempo adicional para llevar a cabo su propia investigación, así como para establecer conversaciones con el Gobierno "que podrían obviar la necesidad de un juicio", pero no establece que haya un acuerdo de culpabilidad.

"Los fines de justicia que se logran al otorgar dicha prórroga superan los mejores intereses del público y del acusado en un juicio rápido, ya que una prórroga brindará a las partes tiempo adicional para entablar discusiones que podrían obviar la necesidad de un juicio y para que la defensa revise las pruebas y lleve a cabo su propia investigación", concluye el documento, presentado por Jeanine Ferris Pirro, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Tres aplazamientos

El pasado 28 de mayo, tanto la Fiscalía como la abogada de Cordero, Mary Toscano Carpenito, presentaron de forma conjunta una solicitud al tribunal para que aplazara la audiencia preliminar, prevista para el 11 de junio de 2026, y para que ese tiempo no contara dentro del plazo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

Esta ley establece límites de tiempo para que un proceso penal federal avance.

La fecha propuesta por las dos partes fue el 28 de octubre, la cual fue acogida por el juez el 9 de junio.

"La audiencia preliminar se aplaza hasta el 28/10/2026 a las 11:00 a. m. en la Sala 4, en persona, ante la jueza magistrada Zia M. Faruqui", señala la orden, firmada por la jueza magistrada Moxila A. Upadhyaya el 8 de junio de 2026 y registrada el 9 de junio, según el expediente del tribunal.

La audiencia preliminar de Cordero estaba prevista inicialmente para el 6 de marzo de 2026. Luego, la defensa pidió aplazarla y fue movida para el 6 de abril. Posteriormente, ambas partes pidieron moverla al 11 de junio, fecha que ahora fue cambiada para octubre.

El caso

Según los documentos de la acusación, Cordero, de 47 años, presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiera visitar Estados Unidos temporalmente.

Durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Cordero agilizó al menos 119 solicitudes de visa, de las cuales se alega que al menos una era fraudulenta, y con frecuencia preparaba a las personas para su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

El 12 de febrero de 2026, se le acusó de conspiración para cometer soborno y fraude de visas. Fue arrestado ese mismo día y, el 13 de febrero de 2026, tuvo su primera comparecencia ante este Tribunal de Columbia.

Durante esa audiencia, la fiscalía no solicitó prisión preventiva y el tribunal dispuso su liberación bajo reconocimiento personal, lo que implica que no tuvo que pagar fianza en efectivo, aunque quedó sujeto a condiciones judiciales y deberá presentarse a todas las citaciones.