Doctora dominicana Kendya Reyes es reconocida por la Sociedad Radiológica de Norteamérica

La doctora dominicana, Kendya Jazmín Reyes Vásquez. ( TOMADA DE SU CUENTA DE INSTAGRAM )

Una doctora e investigadora dominicana fue seleccionada para recibir el Trainee Research Prize 2026, uno de los reconocimientos que otorga la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA, por sus siglas en inglés) a investigadores en formación por trabajos científicos en el campo de la radiología.

La reconocida es Kendya Jazmín Reyes Vásquez, quien fue seleccionada por el Comité de Planificación de la Reunión Anual de la RSNA en la categoría de Radiología de Emergencia, por su trabajo titulado "Real-World AI Foundation Model Performance on 962 Consecutive Inpatient Abdominopelvic CTs", sobre la aplicación de un modelo de inteligencia artificial para interpretar tomografías computarizadas (CT) de abdomen y pelvis en pacientes hospitalizados.

"Me siento profundamente honrada de compartir que mi trabajo, «Rendimiento del modelo de la Fundación de IA en el mundo real en 962 tomografías computarizadas abdominopélvicas consecutivas de pacientes hospitalizados», ha sido galardonado con el Premio de Investigación para Residentes de la RSNA", compartió Reyes en su perfil de LinkedIn.

Reyes, graduada de Medicina de la Universidad Central del Este (UCE), actualmente realiza investigación posdoctoral en el Massachusetts General Hospital (MGH) y la Facultad de Medicina de Harvard. El hospital identifica a Reyes Vásquez como integrante del equipo de investigación de su Departamento de Radiología.

En ese sentido, la joven agradeció a sus mentores y a su equipo en la facultad y el hospital "por su increíble apoyo".

Además de su labor investigativa, Reyes Vásquez es fundadora y presidenta de IMG Dominicano, una organización sin fines de lucro que nace en 2023 "con el propósito de apoyar a médicos formados en la República Dominicana que desean ejercer y desarrollarse profesionalmente en el extranjero", reza una publicación en el perfil de la organización en Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/li1-ab8c86d6.jpg Mensaje de agradecimiento de la doctoraKendya Jazmín Reyes Vásquez, después de enterarse que su trabajo fue seleccionado para elTrainee Research Prize 2026. (TOMADA DELINKEDIN.)

¿En qué consiste el premio?

El Trainee Research Prize de la RSNA reconoce a residentes, fellows, estudiantes de Medicina y estudiantes de Física que presentan trabajos científicos destacados durante la reunión anual de la organización. La selección se realiza por subespecialidad y toma en cuenta los trabajos y pósteres científicos presentados en el encuentro.

La doctora Reyes presentará su trabajo durante la 112.ª Reunión Anual de la RSNA, que se celebrará del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2026 en McCormick Place, Chicago.

Sobre la RSNA

La Radiological Society of North America (RSNA) es una organización sin fines de lucro que representa a profesionales de las distintas especialidades de la radiología en más de 160 países.

La sociedad promueve la atención y la prestación de servicios de salud mediante la educación, la investigación y la innovación tecnológica. También organiza lo que describe como la mayor conferencia mundial de radiología y publica seis revistas científicas especializadas, entre ellas Radiology y Radiology: Artificial Intelligence.

La reunión anual de la RSNA reúne a profesionales de la radiología y las ciencias de la imagen para presentar investigaciones, participar en sesiones científicas y conocer avances tecnológicos en el área. La edición de 2026 tendrá como tema "At the Center of Care" y contempla alrededor de 2,000 presentaciones científicas y pósteres.