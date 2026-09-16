La JCE anuncia operativo de cedulación para los dominicanos en Ohio

Una persona completa el proceso para la entrega de la nueva cédula. ( DIARIO LIBRE / MARISOL AQUINO )

Los dominicanos residentes en Ohio con interés en obtener la nueva cédula podrán hacerlo durante el próximo fin de semana en un operativo móvil que llevará la Junta Central Electoral (JCE) hasta la capital del estado.

El operativo, que tiene como objetivo facilitar "la obtención y renovación" del documento para la comunidad dominicana "de manera rápida, segura y accesible", se ejecutará desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre en 4300 Kimberly Parkway North, Columbus, Ohio 43232.

Los dominicanos podrán presentarse en dicha dirección de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche el viernes; de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche el sábado, y de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde el domingo.

La cedulación en el exterior

De acuerdo con los datos compartidos por la Junta el mes pasado, se reportan 136,961 renovaciones de cédulas completadas entre los dominicanos en el exterior.

El segmento femenino encabeza la participación internacional, con 76,593 mujeres atendidas, frente a 60,368 hombres que han actualizado su documento de identidad.

A nivel nacional, el organismo registraba, al 27 de agosto, 3,066,520 cédulas entregadas, equivalentes al 35.8 % de una meta de 8,569,272 ciudadanos. A esa cantidad se agregan 164,970 documentos que ya fueron capturados y están disponibles para personalizar y entregar, con lo que la JCE sitúa el avance en 37.7 %.

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de documentos entregados, con 678,211, seguido por el Distrito Nacional, con 334,842, y Santiago, con 326,188. San Cristóbal registra 176,857 y La Vega, 132,531.

"Inhabilitación civil"

Las autoridades de la Junta recordaron que el 1 de abril de 2027 marcará el inicio de una nueva etapa del proceso, a partir de la cual la cédula anterior dejará de ser aceptada y habrá una "inhabilitación civil" para quienes no cuenten con el nuevo documento.

De acuerdo con la declaración de su presidente Román Jáquez, a partir del 1 de abril del próximo año al cédula anterior dejará de ser aceptada y será necesario contar con el nuevo documento para todas las actividades que requieran su presentación, esto incluye transacciones bancarias, trámites legales, comerciales y otros servicios civiles

Por ello, pidieron a los ciudadanos no esperar hasta los últimos meses para completar la renovación.

La nueva cédula incorpora más de 100 medidas de seguridad y está fabricada en policarbonato de alta resistencia. Cuenta, además, con grabado mediante tecnología láser, foto fantasma, microtexto, imagen láser cambiante y un chip criptográfico para el almacenamiento y autenticación de información, sin funciones de geolocalización ni rastreo.